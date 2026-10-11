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papa leon XIV
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A semanas de su visita a Argentina, el papa León XIV será operado y deberá permanecer internado: ¿peligra el viaje?

Al Sumo Pontífice le detectaron un nódulo pulmonar en una fase muy inicial. La operación se realizará en los próximos días, a pocas semanas de su visita prevista a la Argentina.

El papa León XIV deberá ser operado en los próximos días para extirparle un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy inicial. La intervención y el posterior período de internación se conocen a pocas semanas de su gira por Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, que también incluirá visitas a Uruguay y Perú.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó este domingo que la operación se realizará durante los primeros días de la próxima semana y que el tiempo estimado de hospitalización posoperatoria será de aproximadamente siete días.

El propio pontífice, de 71 años, había anunciado la noticia por sorpresa desde una ventana del Palacio Apostólico, después del rezo del Ángelus. Allí explicó que los médicos detectaron el nódulo durante unos controles recientes.

Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado“, señaló León XIV al referirse al hallazgo.

El Papa también explicó que los profesionales que lo atendieron consideran conveniente realizar una intervención para extirparlo. Tras seguir sus recomendaciones, decidió someterse a la operación en los próximos días.

La noticia se conoce en la antesala de su viaje por Sudamérica, que tiene a la Argentina como uno de sus destinos. Según lo previsto, León XIV visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre, después de pasar por Uruguay y antes de continuar su recorrido en Perú. Debido al tiempo estimado de recuperación, el viaje del Papa no correría peligro y se realizaría con total normalidad.

Cabe resaltar que para este tipo de intervenciones e internaciones, los papas tienen a disposición un apartamento en el hospital Gemelli de Roma.

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