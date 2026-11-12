A remate: Cornejo y gobernadores reciben a empresarios de cobre para facilitar la extracción minera

Mendoza será sede de un encuentro que reunirá a los gobernadores de las cinco provincias que integran la Mesa del Cobre. Alfredo Cornejo compartirá escenario con Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy) durante la segunda edición de la Cumbre de Minería Sostenible, prevista para el 19 y 20 de noviembre en el Hotel Hilton de Guaymallén.

La reunión tendrá como eje el desarrollo de los proyectos cupríferos y las condiciones necesarias para convertir el potencial geológico argentino en inversiones y producción. La agenda incluye debates sobre infraestructura, seguridad jurídica, regulaciones y coordinación entre provincias para impulsar una actividad que ganó protagonismo ante el crecimiento de la demanda mundial de cobre.

La Mesa del Cobre fue conformada en 2024 como un espacio de articulación entre las jurisdicciones con proyectos y recursos vinculados a este mineral. Argentina tiene un importante potencial cuprífero, aunque no produce cobre desde el cierre de Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, en 2018.

Empresas internacionales y financiamiento

La cumbre también tendrá participación de compañías mineras internacionales como BHP y Teck Resources, además de representantes de entidades financieras como Citi y UBS Investment Bank, que expondrán sobre las condiciones que evalúan los mercados para financiar proyectos mineros.

La agenda contempla paneles sobre exploración, inversiones, mercados de capitales y oportunidades para proveedores industriales. También habrá espacios dedicados a la relación minera entre Argentina y Chile, la sostenibilidad ambiental, el marco regulatorio y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Uno de los temas de interés para Mendoza será la presentación de oportunidades de exploración en la provincia, en un escenario donde el proyecto PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata, se convirtió en una de las principales apuestas locales para el desarrollo de la minería metalífera.

La organización prevé la participación de más de 800 personas entre funcionarios, empresarios, inversores y especialistas nacionales e internacionales.

El encuentro buscará poner en común las estrategias de las provincias productoras y generar vínculos entre gobiernos, compañías y potenciales financiadores. Para Mendoza, además, será una oportunidad para mostrar su cartera de proyectos y posicionarse dentro de la agenda minera nacional e internacional.