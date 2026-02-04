A rebencazos limpios: la dura respuesta de un tunuyanino a la diputada que quiere prohibir las jineteadas

El jinete mendocino Nicolás Aranda, oriundo de Tunuyán y reciente participante del Campeonato Internacional de Doma en el marco del Festival de Jesús María 2026, salió al cruce del proyecto presentado por la diputada del PRO Laura Balsells Miró, que propone prohibir las jineteadas en la provincia de Mendoza.

La iniciativa legislativa impulsada por Balsells Miró se apoya en argumentos vinculados a la protección animal y sostiene que el Estado no debería habilitar espectáculos que impliquen maltrato o sufrimiento de los animales. El planteo abrió un fuerte debate en el ámbito de la cultura tradicional y el deporte ecuestre.

En ese contexto, Aranda defendió la actividad y puso como ejemplo lo ocurrido en Córdoba, donde la jineteada fue reconocida oficialmente como deporte. “En la provincia de Córdoba se decretó a la jineteada como un deporte y estaría bueno que otras provincias también lo hagan”, expresó el jinete en declaraciones publicadas por Diario Mendoza.

El deportista fue especialmente crítico con el proyecto y cuestionó el conocimiento técnico sobre la disciplina. “Respecto de este proyecto, si la diputada no sabe cómo es este deporte, primero debería asesorarse mejor y conocer bien la actividad”, afirmó. En la misma línea, sostuvo que existen otras disciplinas ecuestres donde, a su entender, el impacto sobre los animales es mayor. “Hay otros deportes con caballos donde al animal se lo maltrata mucho más, como en el polo”, añadió.

Aranda también explicó las condiciones en las que se desarrollan las jineteadas y el cuidado que reciben los animales. Según detalló, los caballos utilizados “son animales que están siempre en descanso y, a lo sumo, se los jinetea una vez al mes durante apenas 12 segundos”. Además, remarcó que los propietarios de las tropillas están obligados a garantizar controles veterinarios periódicos y una alimentación adecuada.

Por último, el jinete destacó la organización de los festivales de doma en Mendoza. “Todos los festivales que se realizan en la provincia están muy bien organizados, con tropillas en perfecto estado y caballos muy saludables, siempre bajo la supervisión de veterinarios que controlan a cada ejemplar”, señaló.

En el cierre, Aranda llamó a profundizar el debate desde el conocimiento de la actividad. “Aprovechando que se presentó un proyecto para intentar prohibir las jineteadas en Mendoza, estaría bueno que quienes impulsan estas iniciativas se interioricen bien en el tema y busquen la forma de que la provincia reconozca a la jineteada como un deporte”, concluyó.