A qué hora se presentan Miranda! y Gauchito Club en la Peatonal del Vino 2025

Las bandas cierran el segundo y último día del evento que se desarrolla en Casa de Gobierno este fin de semana.

Este fin de semana, la Ciudad de Mendoza será escenario de una nueva edición de la Peatonal del Vino. La cita será este sábado 15 y domingo 16, en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico. La experiencia reunirá a más de 30 bodegas, food trucks y propuestas gastronómicas.

Habrá espectáculos en vivo y espacios temáticos para vivir una experiencia integral, federal y sustentable.

LineUp del último día de la Peatonal del Vino

  • 18 h: DJ Set – Vanta Black
  • 19 h: Cami Coccia
  • 20 h: Gauchito Club
  • 22 h: Miranda!

La entrada al evento es libre y gratuita, y quienes deseen degustar los vinos podrán hacerlo adquiriendo las tradicionales cuponeras, disponibles en la página web peatonaldelvino.com.

Gauchito ClubPeatonal del Vino 2025Miranda!

