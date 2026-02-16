A qué hora podrían llegar las tormentas y el granizo al Valle de Uco este lunes

La provincia de Mendoza transita un lunes feriado marcado por el calor y la inestabilidad atmosférica. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas que alcanza a varios departamentos, en una jornada donde las condiciones podrían intensificarse hacia la noche.

Durante la mañana se registraron lluvias leves a moderadas en sectores del Norte y el Este provincial, particularmente en localidades como Las Catitas y La Dormida, además del sur de Santa Rosa. También se reportaron precipitaciones aisladas en el sur de San Rafael.

Según el esquema previsto, alrededor de las 11 las lluvias tenderán a desplazarse hacia el sudeste provincial, mientras que por la tarde volvería a activarse la inestabilidad. Desde las 16 se espera un nuevo pulso de convección en el Sur mendocino, con probabilidad de tormentas y la posibilidad de caída de granizo en forma localizada.

Imagen ilustrativa.

El foco más relevante, de acuerdo con el pronóstico, podría concentrarse hacia el Valle de Uco y el eje Norte-Este (incluyendo departamentos como San Martín, Santa Rosa y La Paz) donde las tormentas más significativas se desarrollarían después de las 23.

En cuanto al Gran Mendoza, las estimaciones indican que el frente podría avanzar hacia esa región pasada la medianoche. De concretarse ese escenario, el cierre del feriado estaría acompañado por actividad eléctrica y precipitaciones de variada intensidad.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas fuertes en cortos períodos de tiempo.