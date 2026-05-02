A qué hora corre este domingo Franco Colapinto tras su octavo puesto en la qualy del Gran Premio de Miami

El argentino Franco Colapinto, a bordo de un Alpine, firmó una destacada actuación en la clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y se aseguró el octavo puesto en la grilla para la carrera de este domingo.

La pole position quedó en manos del joven italiano Kimi Antonelli (Mercedes), actual líder del campeonato, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) partirá a su lado desde la primera fila.

Colapinto tuvo un arranque sólido en la Q1, donde marcó un tiempo de 1:29,684 que lo ubicó en la décima posición, suficiente para avanzar sin sobresaltos a la siguiente instancia.

En la Q2 volvió a mostrar un gran rendimiento: en su primer intento registró 1:28,975, lo que le permitió finalizar noveno y meterse en la Q3, repitiendo lo conseguido en la clasificación del sprint del viernes.

Ya en la definición, el piloto oriundo de Pilar cronometró 1:28,762 en la Q3 y logró ubicarse por delante de los franceses Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine), asegurando así el octavo lugar para la largada de la carrera, prevista para las 17 (hora de Argentina).

This guy is on a ROLL 🤩🥺



We're proud of you @francolapinto… Now let's get some points 😄 pic.twitter.com/swSCKUsjdj — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 2, 2026

El objetivo ahora será volver a sumar puntos, algo que ya había conseguido hace poco más de un mes en el GP de China, donde terminó en el décimo puesto.

La jornada del viernes había comenzado con la carrera sprint, en la que Colapinto partió desde la octava posición pero finalizó décimo, quedando fuera de la zona de puntos. La victoria en esa prueba fue para el británico Lando Norris (McLaren), vigente campeón de la categoría.

En la pelea por la pole, Antonelli se destacó con un registro de 1:27,798, consolidándose como uno de los principales aspirantes al título pese a su juventud. Verstappen quedó segundo, a apenas 166 milésimas, mientras que la segunda fila estará compuesta por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y Norris.

Así será la grilla de largada del GP de Miami:

1- Kimi Antonelli (Mercedes)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Lando Norris (McLaren)

5- George Russell (Mercedes)

6- Lewis Hamilton (Ferrari)

7- Oscar Piastri (McLaren)

8- Franco Colapinto (Alpine)

9- Isack Hadjar (Red Bull)

10- Pierre Gasly (Alpine)

11- Nico Hulkenberg (Audi)

12- Liam Lawson (Racing Bulls)

13- Oliver Bearman (Haas)

14- Carlos Sainz Jr. (Williams)

15- Esteban Ocon (Haas)

16- Alexander Albon (Williams)

17- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

18- Fernando Alonso (Aston Martin)

19- Lance Stroll (Aston Martin)

20- Valtteri Bottas (Cadillac)

21- Sergio Pérez (Cadillac)

22- Gabriel Bortoleto (Audi)