A prepararse: Ugarteche explotará de color con los festejos de Carnaval

El sábado 9 de marzo, la Agencia de Promoción Cultural de Luján desarrollará otra de las celebraciones más representativas e identitarias del departamento: los Carnavales de Ugarteche. La misma se llevará a cabo en la Ruta Provincial N° 15, entre Sarmiento y Ruta 86, frente al Polideportivo Municipal, de 11 a 18.

Es importante rememorar que dicho festejo, luego de verse interrumpido por los protocolos sanitarios de la pandemia, regresó en el año 2022 en su formato convencional. Por consiguiente, este será el tercer año consecutivo que el Municipio realizará el encuentro con una gran estructura de gradas y palcos, para disfrutar de la festividad con mayor y mejor comodidad.

Como en todas las ediciones, la Municipalidad dispuso no vender alcohol durante el fin de semana en ese distrito de Luján de Cuyo. No obstante, a la aplicación de la Ley Seca, los asistentes podrán disfrutar de importantes stands de comidas y bebidas no alcohólicas.

Todo el colorido de las comparsas autóctonas con instrumentos, ballets, tinkus, salay y caporales, distribuidos en casi 30 agrupaciones (que competirán por prominentes premios económicos) serán el principal foco de atención del festival; que estará calificado por un jurado conformado por reconocidos artistas y prestigiosos del rubro.

Fotos: Municipalidad de Luján de Cuyo