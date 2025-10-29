A pesar del triunfo, Luis Petri aseguró que seguirá trabajando en el Ministerio de Defensa: cuál será su nuevo rol

El actual ministro de Defensa y diputado nacional electo, Luis Petri, anunció que una vez que deje su cargo en el Ejecutivo se convertirá en “asesor especial en materia de Defensa” del presidente Javier Milei, en un puesto que se creará especialmente para ese fin y que será “totalmente ad honorem”.

“Voy a ser asesor especial en materia de Defensa del presidente, en un lugar que se va a crear, sin percibir sueldo. Y lo mismo hará Patricia Bullrich en el área de Seguridad”, contó Petri en diálogo con el programa Tenés que saberlo.

El funcionario explicó que ambos dejarán sus ministerios el 10 de diciembre, cuando asuman sus bancas en el Congreso, pero aclaró que seguirán acompañando a Milei desde sus nuevos roles legislativos.

Los compañeros de fórmula siguen mostrando unidad.

Al analizar los comicios, Petri afirmó que “fue una elección plebiscitaria” y que “la gente eligió una Argentina que lucha y enfrenta los problemas que arrastramos desde hace décadas”. Agradeció especialmente a los mendocinos “por todo el apoyo”, y remarcó que “hicimos la elección más importante del país y la más importante en Mendoza desde el retorno de la democracia, conquistando 4 de las 5 bancas en juego”, lo que consideró un respaldo contundente a las políticas del presidente.

En otro tramo de la entrevista, el ministro destacó la implementación de la Boleta Única en Mendoza, al señalar que “ganó la transparencia”. “Este nuevo sistema impidió las trampas de algunos, es más económico y más claro. A las 9 de la noche ya teníamos el 90% de las mesas escrutadas, algo inédito”, subrayó.

Finalmente, Petri se refirió al reciente ingreso a la Legislatura de la declaración de impacto ambiental del proyecto minero San Jorge, destacando que “es un paso importante para que Mendoza tenga minería, amplíe su matriz productiva y genere más empleo”.

“Con la vitivinicultura y el cuidado del agua, todo junto, podemos construir una provincia más fuerte y equilibrada”, concluyó el futuro asesor presidencial.