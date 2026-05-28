A pesar del finde largo, se desplomó el número de viajes a Chile y cayó el tránsito por el Cristo Redentor

El movimiento de mendocinos hacia Chile por el Paso Internacional Paso Internacional Cristo Redentor perdió fuerza durante abril y dejó atrás el auge que había caracterizado a los últimos dos años. Según cifras difundidas por el Servicio Nacional de Turismo de Chile, la cantidad de argentinos que cruzaron la cordillera cayó de 106 mil viajeros en abril de 2025 a poco más de 41 mil este año, una baja de más de 60 mil personas en apenas doce meses.

El fenómeno representa un fuerte cambio respecto al furor que había impulsado los tours de compras, las largas filas en la frontera y el intenso tránsito internacional durante 2024 y 2025. La tendencia también apareció reflejada en el último informe de turismo internacional del INDEC, donde se indicó que el ingreso de turistas por el corredor terrestre mendocino retrocedió un 10,1% interanual en abril.

Los registros históricos muestran con claridad el crecimiento y posterior enfriamiento del fenómeno. En abril de 2023 habían viajado a Chile unos 32 mil argentinos por el Cristo Redentor; en 2024 la cifra saltó a más de 81 mil y en 2025 alcanzó el récord de 106 mil viajeros. Sin embargo, abril de 2026 marcó un quiebre con apenas 41.646 cruces registrados, muy por debajo del pico del año pasado.

La desaceleración también se refleja en el acumulado anual. Entre enero y abril de 2025 cruzaron hacia Chile más de 552 mil argentinos, mientras que en el mismo período de 2026 el total bajó a 302 mil. Aunque el volumen todavía supera los niveles de 2023, los números evidencian el enfriamiento del boom chileno que durante meses convirtió al principal paso fronterizo mendocino en uno de los corredores más transitados del país.