A pesar de las críticas, la película de Michael Jackson logró convertirse en el estreno más taquillero

La nueva película sobre Michael Jackson ha arrasado en la taquilla mundial, logrando convertirse el fin de semana en el estreno más exitoso de la historia para una película biográfica.

El sobrino del cantante, Jaafar Jackson, lo interpreta en Michael, cinta que ha recaudado US$217 millones a nivel global desde su estreno el pasado miércoles.

El musical sobre Queen, Bohemian Rhapsody —que se estrenó en 2018 con una recaudación de US$124 millones y contó con Rami Malek en el papel de Freddie Mercury— ostentaba anteriormente el récord de taquilla para una película biográfica musical.

Sin embargo, Michael también superó los US$180 millones recaudados en 2024 por Oppenheimer, otorgando así al “Rey del Pop” el fin de semana de estreno mundial más exitoso para una película biográfica de cualquier género.

Adam Fogelson, presidente de Lionsgate, declaró: “No se alcanzan estas cifras a menos que se estén registrando números masivos en todos los grupos demográficos imaginables”. [El público] lo está pasando muy bien, sin duda alguna”.

El estreno de esta película se inscribe en una tendencia de biopics musicales surgida en la última década, un género que Hollywood considera una apuesta segura para el éxito en taquilla.

Las vidas de Freddie Mercury, Elton John, Bob Dylan, Aretha Franklin, Elvis Presley, Bruce Springsteen, Bob Marley, Amy Winehouse, N.W.A., Robbie Williams y Whitney Houston han sido objeto de adaptaciones cinematográficas en los últimos años.

La película Michael cuenta con el respaldo financiero de los legatarios del difunto cantante y utiliza sus grabaciones vocales originales para los números musicales, los cuales constituyen el eje central del filme.