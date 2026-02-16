A pesar de la resistencia, el Gobierno avanza con la minería

Mientras el debate sobre la actividad minera continúa generando tensiones en diversos sectores de la provincia, el Ejecutivo sigue avanzando. Con el foco puesto en la consolidación de un ecosistema industrial que respalde la actividad, el viernes 27 de febrero se oficializará el cronograma de “+ Capacidad Local”, el ciclo de encuentros diseñado para integrar de forma definitiva al entramado pyme en la cadena de valor minera.

Esta medida representa un paso firme en la hoja de ruta oficial para el 2026: convertir la minería en una realidad territorial, movilizando recursos técnicos y financieros para preparar a los proveedores locales, independientemente del clima de resistencia que persiste en algunas comunidades.

La selección de las propuestas que integrarán el ciclo no fue azarosa. El Gobierno conformó un comité de alto perfil técnico compuesto por la Fundación Plan Pilares, Impulsa Mendoza, la Subsecretaría de Empleo y Capacitación y la Dirección de Minería.

Esta coalición de organismos busca blindar el programa desde una óptica productiva y formativa, priorizando aquellas iniciativas que garanticen que las empresas locales alcancen los estándares exigidos por la gran minería. Según Javier Frias, coordinador del Área de Desarrollo Sostenible, el objetivo es “facilitar vínculos que contribuyan a ampliar la participación local en la actividad”, una declaración que reafirma que la decisión política de avanzar es irreversible.

Lejos de limitarse a los despachos oficiales, el Gobierno planea llevar esta agenda a todo el territorio mendocino. El ciclo tendrá una modalidad itinerante, buscando desembarcar en la mayor cantidad de departamentos posibles. Este despliegue territorial se percibe como una estrategia para “seducir” a las economías locales con la promesa de nuevos mercados y eficiencia productiva.

Al potenciar el programa “+ Capacidad Local”, la gestión provincial envía un mensaje claro a los sectores opositores: la estructura para el desarrollo minero ya se está construyendo. El enfoque oficial ha pasado de la discusión teórica a la preparación operativa, apostando a que la generación de empleo y el fortalecimiento de proveedores locales terminen por inclinar la balanza de la opinión pública.

Con el calendario a punto de revelarse, el Gobierno se prepara para un 2026 donde la minería no sea solo un proyecto en papel, sino un motor que ya está encendiendo sus engranajes en el sector privado.