Lo anunció el Gobernador Rodolfo Suárez en su cuenta de Twitter: «A partir de mañana, estableceré por decreto la posiblidad de reuniones familiares, con un máximo de 10 personas. Será para quienes tengan vínculo directo como padres, hijos y hermanos. Solo estarán habilitados los días sábados, domingos y feriados, con restricciones de horario».



En el marco de una visita a medios de General Alvear, el Gobernador adelantó: “Mañana tendré una reunión con el Presidente para ver los nuevos términos de la cuarentena y saber como será el paso siguiente, esto lo vamos monitoreando día a día. Las decisiones las tomo en conjunto con los intendentes de todos los oasis de la provincia”.

En declaraciones en el sur provincial el Gobernador agregó «Vamos a permitir las reuniones familiares pero bajo normas muy estrictas, se podrán hacer los días sábados, domingos y feriados. No se permitirán más de 10 personas, queremos aliviar la angustia que tiene la familia de no poder juntarse. Se podrán hacer con familiares directos, padres, hijos y hermanos, el tope máximo de horario es las 23 horas y habrá fuertes multas para quienes no cumplan».

Escenario post pandemia

Consultado sobre un escenario post COVID-19, el jefe del ejecutivo provincial comentó: “La pelea contra el virus la damos cada uno de nosotros, pero también es un tema de la ciencia hasta que tengamos un remedio o una vacuna, es difícil pensar un escenario post pandemia. Cuando llegue ese momento estaremos ante un mundo distinto y una forma diferente de relacionarnos y de trabajar en distintas áreas. El desafío es generar empleo luego de esta etapa”.

A modo de anuncio, el Gobernador resaltó: “Mañana envío a la legislatura el proyecto sobre el consejo económico y social que será muy amplio para que todos puedan participar y colaborar en el crecimiento provincial”.

Respecto a los varados, Suarez dijo: “Estamos trabajando en una política muy estricta, el área de Turismo y Cultura esta abocado a trabajar en las repatriaciones, coordinando con embajadas y consulados. Una vez que llegan a la provincia nos ocupamos de que hagan la cuarentena obligatoria en diversos hoteles”.