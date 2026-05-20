A partir de cuándo los argentinos podrían viajar a Estados Unidos sin visa: la palabra del Gobierno

Argentina ya comenzó el proceso administrativo y técnico para incorporarse al Visa Waiver Program, sistema que permite el ingreso a Estados Unidos sin tener que tramitar visa de turismo o negocios. Así lo confirmó el martes Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación.

La ministra explicó en una entrevista televisiva en LN+ que en el proceso están involucradas distintas áreas: “Estamos trabajando desde distintos ministerios, no es sólo una cuestión de seguridad nacional: hay que cumplir una serie de pasos”, detalló.

Viajar a Estados Unidos sin visa: a partir de cuándo

Según detalló Monteoliva, las expectativas oficiales apuntan a que el sistema esté operativo “a inicios del 2027”. Además, reveló que este mismo martes visitó el país la subsecretaria de Asuntos Consulares de Estados Unidos, encargada de coordinar todo lo relacionado al programa Visa Waiver.

Qué es el Visa Waiver Program

El Visa Waiver Program permite que ciudadanos de determinados países puedan viajar a Estados Unidos por turismo o negocios durante un plazo máximo de 90 días sin necesidad de obtener una visa tradicional, aunque sí deben tramitar previamente una autorización electrónica conocida como ESTA.

Cabe destacar que, sin embargo, la incorporación de Argentina al programa no es automática. Para ingresar al esquema, el país debe cumplir estándares vinculados con seguridad migratoria, intercambio de información y cooperación internacional, además de superar distintas evaluaciones técnicas realizadas por el gobierno estadounidense.

Derechos de admisión durante el Mundial

Durante la entrevista, Monteoliva también hizo referencia a la cooperación con Estados Unidos de cara al Mundial 2026 y destacó el intercambio de información vinculado al programa Tribuna Segura. Según explicó, actualmente existen cerca de 21.000 personas con derecho de admisión que no podrán ingresar a los estadios durante la Copa del Mundo.

La ministra agregó además que a esa base se incorporaron otros 13.000 deudores alimentarios morosos a partir de un convenio firmado con la Ciudad de Buenos Aires. “En total son 34.000 personas que no podrán ingresar a los estadios en el Mundial”, afirmó