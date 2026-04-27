A mostrar obras, aunque sea poco: el Gobierno festeja 4 kilómetros de asfalto

Una de las grandes apuestas para el 2027 es la finalización de la Ruta 82 en Luján de Cuyo. El tercer tramo comenzó la repavimentación del popular paseo de montaña mendocino en Cacheuta.

Los trabajos se están realizando sin cortar el tránsito vehicular, pero sí con la intervención de banderilleros, ya que donde se asfalta solo queda media calzada habilitada, debiendo gestionarse la subida y bajada de rodados en breves turnos. La semana que viene estarán concluidos.

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, junto al titular de Vialidad Mendoza, Osvaldo Romagnoli, recorrieron las obras en Cacheuta para seguir de cerca su avance.

“Seguimos trabajando en distintos tramos de la Ruta 82 y ahora sumamos un nuevo hito a esta importante obra, que es el tramo de 4 kilómetros desde el puente Frasca hasta el inicio de los caracoles previos al túnel Cacheuta–Potrerillos, donde estamos aplicando un microaglomerado asfáltico, que era lo que necesitaba el camino en esta parte”, dijo Baduí.

La funcionaria destacó además el concepto integrador de la obra respecto de todos los vecinos que viven y utilizan a diario esta ruta, y dio la novedad de que “también se incorporan a este tramo 14 paradas de colectivos con sus respectivas dársenas, las que hacen a la seguridad, al orden del tránsito y, por supuesto, al reparo de las personas para esperar el servicio del transporte público de pasajeros”.

Las características de la tercera etapa, de 22 kilómetros, de acuerdo con la condición del camino prevé desde el inicio de distintos tipos de intervenciones. Mientras que desde Vistalba hasta Blanco Encalada se remplazará la vieja carpeta por una nueva, en el tramo hormigonado, que se mantiene en buenas condiciones, solo se remplazarán los paños comprometidos y se hará mantenimiento al resto.

En el tramo de Cacheuta, en cambio, donde la calzada no estaba en malas condiciones como en el primero, se optó por una intervención, que es el microaglomerado asfáltico, que alarga la vida útil de la ruta renovándola completamente, sin necesidad de levantar y eliminar la carpeta que está actualmente.