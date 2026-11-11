Search
Instagram Facebook Twitter
calendario
noviembre

A Mendoza le queda un finde largo antes de que los chicos comiencen las vacaciones

No habrá clases en las escuelas públicas ni privadas de todo el país por el feriado del Día de la Soberanía Nacional.

El calendario escolar de Mendoza tendrá una última interrupción antes de finalizar el año. El lunes 23 de noviembre permanecerán cerradas todas las escuelas del país, en coincidencia con el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, que dará lugar a un fin de semana largo de tres días.

La fecha conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron la intervención de una flota anglo-francesa en el río Paraná. Este año, el feriado se trasladó al lunes 23, de acuerdo con lo establecido para los feriados nacionales trasladables por la Ley 27.399.

En la provincia, las clases se reanudarán el martes 24 de noviembre, por lo que los estudiantes tendrán solamente tres jornadas de actividad escolar antes del cierre del cursado regular. Según el calendario previsto, el último día de clases para la mayoría de los alumnos será el viernes 27 de noviembre.

Con esta fecha concluirá la etapa habitual de enseñanza para quienes no adeuden materias ni contenidos, aunque posteriormente continuarán los períodos de evaluación y las actividades correspondientes a la finalización del ciclo lectivo.

ETIQUETAS:

FeriadonoviembreDía de la Soberania Nacional

+ Noticias

CIUDAD DE MENDOZA

Una caminata nocturna por las Huayquerías: trekking, folklore y astroturismo

Por: Violeta Díaz Costa

DISCAPACIDAD

CUD: cómo tramitar el permiso de libre estacionamiento

Por: Violeta Díaz Costa

vitivinicultura

Viñateros mendocinos aseguran que la actividad está al límite y reclaman medidas urgentes

Por: Redacción NDI

noviembre

A Mendoza le queda un finde largo antes de que los chicos comiencen las vacaciones

Por: Redacción NDI

Argentino de Velocidad

Argentino de Velocidad: los mendocinos van por la gloria

Por: Agustin Zamora

polémica

El mendocino Marcelo Colombo despegó a la Iglesia del escándalo de la carpa VIP en la misa del Papa

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter