A Mendoza le queda un finde largo antes de que los chicos comiencen las vacaciones

El calendario escolar de Mendoza tendrá una última interrupción antes de finalizar el año. El lunes 23 de noviembre permanecerán cerradas todas las escuelas del país, en coincidencia con el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, que dará lugar a un fin de semana largo de tres días.

La fecha conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron la intervención de una flota anglo-francesa en el río Paraná. Este año, el feriado se trasladó al lunes 23, de acuerdo con lo establecido para los feriados nacionales trasladables por la Ley 27.399.

En la provincia, las clases se reanudarán el martes 24 de noviembre, por lo que los estudiantes tendrán solamente tres jornadas de actividad escolar antes del cierre del cursado regular. Según el calendario previsto, el último día de clases para la mayoría de los alumnos será el viernes 27 de noviembre.

Con esta fecha concluirá la etapa habitual de enseñanza para quienes no adeuden materias ni contenidos, aunque posteriormente continuarán los períodos de evaluación y las actividades correspondientes a la finalización del ciclo lectivo.