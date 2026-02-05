A más de 8 años del accidente: se confirmaron las condenas a los acusados por la tragedia de la Cuesta de los Terneros

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a los responsables de la tragedia de la Cuesta de los Terneros, el siniestro vial ocurrido el 25 de junio de 2017 en San Rafael, el cual provocó la muerte de 15 personas y dejó 29 heridos.

El fallo fue dictado por los jueces Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, integrantes de la Sala IV, quienes ratificaron las penas impuestas a la propietaria del micro y a quienes intervinieron en la adulteración de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) del vehículo.

De este modo, la sentencia ratificó las siguientes penas: Mario Pinelli, dueño del taller, fue condenado a cinco años de prisión; los ingenieros Mario Gabriel Eusebio (cuatro años y cuatro meses), Edgardo Marcelo Gallardo (tres años) e Ignacio Efraín Peralta (dos años y diez meses) recibieron condenas por facilitar sus usuarios y contraseñas para adulterar el sistema; mientras que Marcia Gabriela Villagra, propietaria del micro, fue condenada a tres años de prisión. Todos fueron hallados responsables de haber permitido la circulación de un vehículo sin reunir las condiciones mínimas de seguridad para el transporte de pasajeros.

Durante el proceso se comprobó que en el taller “Control Automotor Buenos Aires S.A.” se realizaron maniobras informáticas para modificar datos clave de los vehículos inspeccionados, como el año y modelo, y para cambiar el tipo de servicio declarado. En el caso del micro siniestrado, se reemplazó la categoría de “transporte oneroso de pasajeros” por la de “transporte por cuenta propia”, lo que permitió eludir controles y evitar la exhibición del certificado obligatorio de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

En su voto, el juez Hornos sostuvo que las normas viales están diseñadas para reducir los riesgos propios de la conducción, especialmente en el caso de ómnibus, y remarcó que la detección de al menos 31 dominios con documentación adulterada demuestra la existencia de un “modus operandi” sistemático y no un hecho aislado.

Cabe destacar que se confirmaron las condenas de todos los acusados, con excepción de Sirlane Alves de Almeida -pareja de Pinelli, dueño del taller-, cuya absolución dictada por el Tribunal Oral Federal de San Martín N°4 fue confirmada por mayoría. En ese sentido, el juez Hornos se pronunció en disidencia y propuso revocar la absolución y dictar una condena en esa instancia.

La tragedia de la Cuesta de los Terneros

Cabe recordar que el caso se originó a partir del vuelco del ómnibus que regresaba de Las Leñas y trasladaba a alumnos de la escuela de baile “Soul Dance”, ocurrido el 25 de junio de 2017 en San Rafael. Entre las víctimas fatales se encontraban niños, niñas, adolescentes madres acompañantes y uno de los choferes.

Luego de la investigación judicial, se determinó que el micro no estaba en condiciones reglamentarias para circular y que la documentación presentada para habilitarlo había sido adulterada en un taller mecánico de la localidad bonaerense de San Justo.