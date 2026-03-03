A mano: Independiente Rivadavia y River no se sacaron diferencias en el Malvinas Argentinas

Independiente Rivadavia empató 1 a 1 con River Plate, en un encuentro correspondiente a la octava fecha de la zona “B” del torneo Apertura 2026 de la Primera División del fútbol argentino, el cual se llevó a cabo este lunes en el estadio Malvinas Argentinas, y que contó con el arbitraje de Facundo Tello.

Luego de igualar con Racing en el Cilindro de Avellaneda, el equipo dirigido por Alfredo Berti buscaba volver a la senda del triunfo para asegurarse seguir siendo el único puntero de su zona. Sin embargo, enfrente no tendría un escollo menor, ya que debería verse las caras con River, que no atraviesa su mejor momento, situación que decantó en la renuncia de un ídolo millonario como lo es Marcelo Gallardo.

Para disputar ese partido especial, la Lepra abandonó e Bautista Gargantini para hacer las veces de local en el estadio mundialista Malvinas Argentinas. Pese a lo que podía esperarse en la previa, el pueblo leproso era mayoría frente al millonario, que no colmó sus tribunas como es habitual cada vez que visita Mendoza.

Sin ningún tipo de ataduras -como ya es su costumbre en los últimos tiempos- los Azules salieron a querer tomar el protagonismo del partido, sin importarle que enfrente estuviera el Millonario. En un inicio intenso, la voracidad de los locales casi tiene premio cuando Juan Manuel Elordi se vio cara a cara con Santiago Beltrán tras un descuido en la zaga central de River. Antes de los 5′ el Uno visitante ya había tenido que intervenir para salvar a los suyos.

Y cuando el Millonario comenzaba a emparejar las acciones, apareció en la puerta del área riverplatense Gonzalo Ríos para calzar de volea una pelota a la salida de un córner y poner a delirar a toda la parcialidad azul. A los 17′ el equipo de Berti ganaba 1 a 0 y agudizaba la crisis de La Banda.

¡¡CENTRO DE SEBA VILLA, REBOTE Y GOLAZO DESDE AFUERA DEL ÁREA DE RÍOS PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA ANTE RIVER!!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ugLG5SlhMi — SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2026

El cachetazo recibido hizo que el equipo hoy dirigido por Marcelo Escudero -interino hasta la llegada de Eduardo el Chacho Coudet- cayera preso del nerviosismo generalizado de sus jugadores. En ese contexto, la Lepra olió sangre y siguió presionando para intentar ampliar su ventaja cuanto antes. Fue así que nuevamente Elordi tuvo en sus pies su gol, pero su remate su fue alto. Minutos después fue José Florentín quien casi anota de cabeza, pero Beltrán se lució para evitar el 2 a 0.

Y cuando parecía que River estaba para el nocaut, en una jugada aislada apareció Gonzalo Montiel (inexplicablemente solo) para anotar de cabeza el empate que le daba algo de tranquilidad al Millonario. Iban 38′ y el partido volvía a foja cero.

¡¡LO FESTEJÓ CON BRONCA GOLPEANDO EL ESCUDO!! ¡¡MONTIEL ARRANCÓ LA JUGADA EN SU PROPIO CAMPO, LLEGÓ A POSICIÓN DE 9 Y MARCÓ DE CABEZA EL 1-1 DE RIVER ANTE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/N6teZkVxzl — SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2026

Si en el primer había sido la Lepra la que había dictado los tiempos del partido, en el complemento la situación cambió. Tras unos primeros minutos en los que prevaleció la paridad, el Millonario comenzaría a empujar a los de Berti contra el arco custodiado por Nicolás Bolcato. Sin generar demasiado peligro, el visitante comenzaba a imponerse. Si en la etapa inicial Beltrán había sido importante para sostener a River, en el complemento pasó totalmente inadvertido, lo que mostraba a las claras la caída en el rendimiento de los Azules.

Recién en la fracción final del partido la Lepra buscó volver a tomar las riendas del cotejo. Sin la frescura mostrada en el primer tiempo, el equipo mendocino intentó -a fuerza de centros- empujar al Millonario contra su arco. Fue así, que casi en la última jugada Beltrán tuvo que lucirse para evitar lo que era la victoria para los Azules.

Con este resultado, Independiente Rivadavia alcanza las 17 unidades y continúa como puntero de la zona “B”. El próximo compromiso de la Lepra -de momento- será ante Barracas Central, por la fecha 10 y en condición de local.

Cabe recordar que de momento la fecha 9 -en la que el equipo de Berti debía visitar a Aldosivi- fue postergada por el paro impulsado desde AFA en señal de protesta a lo que considera una persecución del Gobierno nacional contra la cúpula directiva encabezada por Claudio Tapia.