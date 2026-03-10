A los abrazos: Cornejo festejó el discurso de Milei en New York

El gobernador Alfredo Cornejo, participó en la apertura de las sesiones de alto nivel de Argentina Week 2026, el evento que se desarrolla en Nueva York y que tiene como objetivo fortalecer la relación con los principales actores del sistema financiero internacional y promover nuevas inversiones en la Argentina.

La actividad fue encabezada por el presidente Javier Milei, quien llegó al lugar con Cornejo. Luego, el mandatario nacional abrió formalmente el encuentro ante inversores, banqueros y directivos de compañías en el edificio de JPMorgan, ubicado en Park Avenue.

A modo de síntesis, Alfredo Cornejo realizó un balance del discurso del presidente Javier Milei durante la apertura de Argentina Week y evaluó como “positiva” la participación argentina en el encuentro internacional, al tiempo que destacó el interés de distintos sectores por invertir en el país y en la provincia.

También se refirió al mensaje del jefe de Estado ante inversores y empresarios y explicó que se trató de un planteo alineado con lo que el Gobierno nacional viene transmitiendo. En ese sentido, sostuvo que se trata de “un discurso conocido para nosotros, para los argentinos” y remarcó que el Presidente planteó ante el auditorio internacional que “en la Argentina se está abriendo, que quiere cambiar definitivamente y que quiere dar certidumbre”.

Cornejo consideró además que este tipo de encuentros permite mostrar el proceso de transformación económica que atraviesa el país. En ese sentido, señaló que “Argentina está cambiando su modelo económico, su paradigma económico, con nuevas reglas de juego”, y explicó que el foro “permite mostrar esos cambios y dar certidumbre”. En esa línea, afirmó que Javier Milei “es un buen comunicador de esos cambios y tiene credibilidad como para influir sobre los principales inversores en determinadas actividades”.