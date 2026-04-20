A los 86 años, murió Luis Brandoni

La noticia, que conmocionó al ambiente artístico, fue confirmada por el productor Carlos Rottemberg, amigo cercano de Luis Brandoni. El actor se encontraba internado en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Güemes, tras sufrir complicaciones derivadas de un hematoma provocado por una caída doméstica.

Conocido afectuosamente por sus colegas como “Beto”, Brandoni no solo fue un actor de oficio, sino un pilar fundamental de la escena local. “Con él se va el último primer actor de una generación inolvidable”, expresó Rottemberg, destacando no solo su labor sobre las tablas, sino su inquebrantable compromiso con la realidad social y política del país.

Nacido en 1940 en Dock Sud, el actor creció en un entorno trabajador que definió su sensibilidad. Aquel barrio obrero fue su primera escuela de vida, donde descubrió la magia del cine y la pasión por River Plate, club que lo acompañó hasta sus últimos días.

Su formación técnica fue rigurosa, egresando del Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico. Bajo la tutela de maestros de la talla de Cunil Cabanellas, Brandoni internalizó una ética profesional que se convirtió en su sello distintivo: un respeto casi sagrado por el texto y el personaje.

Un legado de éxitos

La carrera de Brandoni es, en esencia, una cronología de la cultura argentina. Su versatilidad le permitió transitar con éxito todos los formatos:

En Cine: Fue protagonista de hitos como La Patagonia rebelde, La tregua y Esperando la carroza. De esta última, aunque su famosa frase de “las tres empanadas” quedó grabada en la memoria popular, él solía recordar la escena desde una perspectiva de profunda melancolía.

En Televisión: Dejó personajes memorables en ciclos como Mi cuñado, Un gallo para Esculapio y El hombre de tu vida. Su último gran impacto internacional llegó en 2023 con la serie Nada, donde compartió pantalla con Robert De Niro, sellando una amistad que comenzó décadas atrás en Nueva York.

En Teatro: Fue su gran amor. Desde 1969, tomó la decisión ética de priorizar a los autores argentinos, convirtiéndose en el rostro de obras clave como Made in Lanús y Parque Lezama.

Una mirada serena ante el final

A pesar de su intensa actividad pública y sindical, Brandoni mantenía una visión humilde y reflexiva sobre su oficio. Solía afirmar que, mientras la televisión otorgaba popularidad y el cine la inmortalidad, era el teatro el único lugar donde podía medir, en tiempo real, el efecto de su trabajo sobre el público.

En una de sus últimas reflexiones, el actor se mostró en paz con su propia historia: “No le tengo miedo a la muerte. Sé que a todos nos va a tocar, pero admito que irme me daría mucha lástima”. Hoy, la cultura argentina despide a un artista que, con su sencillez y rigor, logró trascender la pantalla para convertirse en un nombre propio de nuestra identidad.