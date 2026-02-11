Search
Instagram Facebook Twitter
655548w850h575c.jpg

A los 62 años, falleció la exdiputada nacional Sandra Mendoza

La noticia de la muerte de la exesposa de Jorge Capitanich fue confirmada por el Partido Justicialista del Chaco,

Luego de varios días de permanecer internada en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, la noticia fue confirmada por el Partido Justicialista del Chaco, que destacó que “su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”.

Sandra Marcela Mendoza nació en Presidencia Roque Sáenz Peña, el 20 de abril de 1963. Se especializó en kinesiología y fue una activa militante del peronismo en el Chaco.

Estuvo casada con el exgobernador de la Provincia del Chaco, Jorge Capitanich, entre 1990 y 2009, con quien tuvo dos hijas, Guillermina y Jorgelina.

En 2008 asumió como ministra de Salud de la provincia por un período de ocho meses, durante el primer mandato de Capitanich como gobernador. En 2009, fue electa como diputada nacional por el Frente para la Victoria y luego reelecta, concluyendo su mandato en 2017.

ETIQUETAS:

fallecimientolutoPJSandra Mendoza

+ Noticias

A los 62 años, falleció la exdiputada nacional Sandra Mendoza

Por: Agustin Zamora

mal estado

Secuestraron más de 100 kilos de carne en mal estado en Tunuyán

Por: Redacción NDI

emocionante

Javier Milei invitó al Papa León XIV a visitar Argentina reafirmando el trabajo por la paz

Por: Redacción NDI

Confirmado: estos serán los artistas que darán vida a la Fiesta Nacional de la Vendimia

Por: Redacción NDI

Pliego

El Gobierno licitó una obra clave en el sur para mitigar riesgos derivados de crecidas aluvionales

Por: Redacción NDI

se abre una vacante

Hebe Casado le aceptó la renuncia a una defensora oficial

Por: Ana San Martin
Instagram Facebook Twitter