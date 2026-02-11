A los 62 años, falleció la exdiputada nacional Sandra Mendoza

Luego de varios días de permanecer internada en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, la noticia fue confirmada por el Partido Justicialista del Chaco, que destacó que “su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”.

Sandra Marcela Mendoza nació en Presidencia Roque Sáenz Peña, el 20 de abril de 1963. Se especializó en kinesiología y fue una activa militante del peronismo en el Chaco.

Estuvo casada con el exgobernador de la Provincia del Chaco, Jorge Capitanich, entre 1990 y 2009, con quien tuvo dos hijas, Guillermina y Jorgelina.

En 2008 asumió como ministra de Salud de la provincia por un período de ocho meses, durante el primer mandato de Capitanich como gobernador. En 2009, fue electa como diputada nacional por el Frente para la Victoria y luego reelecta, concluyendo su mandato en 2017.