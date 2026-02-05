A los 50 años, “Maravilla” Martínez vuelve al ring y ya tiene rival confirmado

El boxeo argentino volverá a tener como protagonista a una de sus máximas figuras. Adrián “Maravilla” Martínez, leyenda del deporte nacional, regresará al cuadrilátero el próximo 11 de abril, cuando enfrente a Nicolás “El Picante” Ryske en el evento denominado “Noche de leyendas”.

El regreso de una leyenda del boxeo argentino

A sus 50 años, “Maravilla” Martínez cuenta con una trayectoria histórica en el boxeo profesional. Fue campeón mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo, además de haber conquistado los títulos súper welter de la Organización Internacional de Boxeo y del CMB.

Durante los primeros años de la década de 2010, Martínez fue considerado el tercer mejor boxeador libra por libra del mundo, solo por detrás de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, consolidándose como una de las grandes figuras del boxeo internacional.

Nicolás “El Picante” Ryske

Su rival, Nicolás “El Picante” Ryske, tiene 45 años y es reconocido como uno de los principales exponentes argentinos del Muay Thai y Kickboxing. A lo largo de su carrera, obtuvo cuatro títulos mundiales, consagrándose en organizaciones como WKC, WKF, WKL y WBU.

Según informó la Agencia NA, el combate se llevará a cabo en el Arena Tortuguitas, un estadio con capacidad para 9.300 espectadores, y marcará el primer enfrentamiento entre ambos luchadores.

En la antesala del combate, ambos luchadores tendrán su primer cara a cara este viernes 6 de febrero, en un evento que se realizará en Palermo. Allí se brindarán detalles sobre los combates, el espíritu de la “Noche de leyendas” y el alcance internacional que tendrá la velada.

El anuncio del regreso de “Maravilla” Martínez generó una fuerte expectativa entre los fanáticos, que volverán a ver en acción a una de las figuras más emblemáticas del boxeo argentino.