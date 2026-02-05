A lo Caputo: ¿dónde se compra la ropa Hebe Casado?

En medio de las repercusiones por los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, diciendo que se compraba la ropa en el exterior, Hebe Casado no quiso ser menos y se subió a la ola comercial afuera del país. La dirigente mendocina no sólo expresó su respaldo sino que apoyó sus recientes declaraciones vinculadas al precio de la indumentaria en el país.

“Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo”, dijo Caputo que está en plena guerra con el sector textil y esa frase terminó generando repercusiones en las redes sociales pero también en el ámbito de la política.

Casado, consulta en Radio Post, se mostró del lado del ministro y hasta dio a entender que ella tampoco compraba ropa en Argentina. “Es una realidad que quienes pueden viajar, incluso nosotros los mendocinos que cruzamos habitualmente a Chile, compramos ropa allá porque es de mejor calidad, dura más tiempo y es más barata”, afirmó.

“Era como raro que las personas más pudientes consiguieran ropa de mayor calidad y a menor plata, que los propios argentinos que teníamos que conformarnos con las marcas locales de menor calidad a precios exorbitantes para la calidad y para la marca”, dijo.

Incluso, hasta defiende la medida al decir que “es un acto de justicia social” que los argentinos accedan a precios similares a los del exterior.

Por otro lado, Casado también se refirió al escenario político en Mendoza y al trabajo conjunto dentro de la provincia. Según señaló, existe un buen clima de diálogo y articulación entre los distintos espacios, con avances sostenidos en cada uno de los departamentos. “Se está trabajando bien, con una sana convivencia”, aseguró.