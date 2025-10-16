¡A LA FINAL! Argentina venció a Colombia y está a un paso del título del Mundial Sub 20

¡Dieciocho años después, Argentina jugará una final de un Mundial sub 20! Este miércoles, tras vencer a Colombia por 1 a 0 en la semifinal, el seleccionado argentino accedió al partido definitorio de la competición que se está disputando en Chile.

En su camino hacia la final, Argentina debía enfrentar a un viejo conocido: Colombia. Es que albicelestes y cafeteros se habían enfrentado dos veces en el sudamericano que los clasificó al Mundial. En aquellos encuentros, el saldo resultaba a favor de los argentinos (NdR: empate 0 a 0 en zona de grupos, y posterior victoria 1 a 0 en el la parte final de la competición).

Tal como se preveía, el partido fue friccionado y luchado desde el inicio. En un juego áspero y con mucho roce, fue Colombia quien de entrada se mostró levemente superior. Por momentos, Argentina era superada físicamente y se vio obligada a defender mpas de la cuenta.

Tras un primer tiempo cargado de infracciones y ausencia de juego, Diego Placente decidió mover el banco de suplentes para buscar más agresividad: ingresaron Tobías Andrada por Valentino Acuña, y el goleador Mateo Silvetti por Ian Subiabre.

A partir de una postura más ofensiva de la Albiceleste, el partido ganó un poco en dinamismo y por momentos fue de ida y vuelta -sin dejar de ser un partido friccionado-. En ese momento, en varias ocasiones los dirigidos por Placente se sostuvieron por las atajadas de Santino Barbi.

En un contexto caliente, quien se hizo cargo del equipo fue Gianluca Prestianni, que se hizo dueño de cada ataque argentino y generó peligro en cada intervención, ya sea con acciones individuales o habilitando a sus compañeros, en especial a Silvetti, que en sus primeras intervenciones careció de la efectividad que había mostrado en los juegos anteriores.

El marcador se desnivelaría a los 72′, con una fórmula que ya había insinuado peligro durante varios pasajes del segundo tiempo: Prestianni condujo y habilitó a Silvetti, que definió de gran manera ante el arquero rival.

El buen momento argentino se profundizó pocos minutos después, cuando a los 79′ Rentería se fue expulsado por doble amonestación. Los corazones argentinos se detuvieron durante un momento cuando a los 80′ Colombia pidió la intervención del VAR para revisar una posible expulsión a Dylan Gorosito. Tras revisar la jugada en el monitor, el árbitro João Pedro Silva Pinheiro decidió mantener la tarjeta amarilla que había sacado originalmente.

Con el 1 a 0, la ventaja numérica y el reloj a su favor, Argentina tuvo algunas jugadas claras para ampliar el marcador, pero la ineficacia a la hora de definir hizo que la incertidumbre se mantenga hasta el final.

El encuentro culminaría 1 a 0, por lo que los chicos argentinos accedieron a la final del Mundial sub 20 por primera vez desde Canadá 2007, cuando Argentina obtuvo la sexta estrella de la mano del Kun Agüero.

Cabe destacar que los dirigidos por Diego Placente llegaron a la final habiendo ganado todos sus partidos, y sin saber lo que es estar en desventaja en el torneo. El último escollo que Argentina deberá superar es Marruecos, que llegaron al partido definitorio tras vencer por penales a Francia.