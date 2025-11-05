A la altura de Maipú: Vialidad anunció un corte total de 12 horas para este miércoles en la ruta 60

La Dirección Provincial de Vialidad informó que este miércoles 5 de noviembre se realizará un corte total de tránsito sobre la ruta 60 -entre Ozamis Suy y Vieytes, en Maipú-, el cual se extenderá por 12 horas.

Según lo comunicado, la interrupción del tráfico regirá desde las 8.30 hasta las 20.30, debido a la instalación de un electroducto subterráneo, el cual cruzará la calzada.

Desde Vialidad explicaron que el operativo fue diseñado para concentrar todas las tareas en una sola jornada y evitar nuevos cortes en el futuro. De haberse realizado en distintas etapas, se habrían necesitado al menos tres interrupciones adicionales en el mismo tramo de la ruta.

Los trabajos permitirán trasladar bajo tierra la línea de media tensión, además de la red de fibra óptica y el sistema de alumbrado público que integrará la futura rotonda. Por este motivo, durante la jornada el tránsito permanecerá completamente interrumpido.

Cabe destacar que se tratan de obras complementarias de la nueva rotonda en la intersección de la ruta 60 y Maza, proyecto que presenta un 53% de avance y que es ejecutado por Vialidad Mendoza con la finalidad de mejorar la conexión vial y la seguridad en el sector.

Para reducir los inconvenientes, se definieron desvíos alternativos: los vehículos livianos podrán circular por Ozamis Sur, Videla Castillo y Vieytes, retomando la ruta 60 en un trayecto breve. En tanto, los camiones y el transporte pesado deberán desviarse por Ozamis Sur, Videla Aranda, Maza y Azcuénaga, con conexión al Acceso Sur.

Además, continúa la restricción en calle Maza y su cruce con la ruta 60, donde se ejecutan obras de cloacas que también forman parte del plan integral de infraestructura que lleva adelante el organismo provincial en Maipú, con el fin de mejorar los servicios básicos y la conectividad en una de las zonas más transitadas del departamento.