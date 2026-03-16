A horas de presentarse a declarar en Comodoro Py, Cristina Fernández de Kirchner estalló: “Farsa procesal”

En el marco de la Causa Cuadernos, la Justicia citó a declarar de manera presencial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien deberá presentarse este martes a las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7. La citación se produjo luego de que se rechazaran los pedidos de nulidad presentados por su defensa y la de otros imputados.

En los pedidos de nulidad presentados por la defensa de los imputados -entre los que, además de la expresidenta, se encuentra el exministro de Planificación Julio De Vido– se expone que hay irregularidades en la instrucción y se cuestiona la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

En ese sentido, Carlos Beraldi -abogado de Cristina Fernández de Kirchner- sostuvo que los cuadernos incorporados al expediente “fueron manipulados” y que, por ese motivo, no deberían integrar el conjunto de pruebas. También afirmó que las declaraciones de los 31 imputados calificados como arrepentidos se habrían realizado bajo extorsión.

Tras haber rechazado los pedidos de nulidad, el tribunal -integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli- deberá resolver los planteos preliminares formulados hasta el momento y conducir el proceso en el que se investiga una presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre 2003 y 2015.

Cabe resaltar que el TOF 7 no sólo citó a la expresidenta, sino que también deberán presentarse a declarar otros imputados de alto perfil, entre ellos exfuncionarios y empresarios vinculados al expediente.

Cristina Fernández de Kirchner estalló contra la Justicia y el gobierno de Javier Milei

Este lunes, en la antesala de su indagatoria en Comodoro Py, la expresidenta arremetió contra la Justicia y el gobierno de Javier Milei. A través de un mensaje publicado en sus redes, Fernández de Kirchner calificó el proceso como una “farsa procesal” y habló de “presión mediática“. Además, volvió a criticar con dureza la gestión del Gobierno nacional.

“Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla“, comienza el posteo de la expresidenta.

En el mismo texto, la referente del kirchnerismo recordó que el proceso judicial se venía desarrollando de manera virtual y aseguró que su presencialidad se debe a “la exigencia mediática“. En ese sentido, Cristina Fernández de Kirchner expone que “la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el ‘show debe continuar’. Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana“.

Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla.



El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada “Cuadernos”, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de “presencialidad”. Es… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 16, 2026

La expresidenta vinculó además la citación judicial con la situación económica actual y cuestionó la gestión del presidente Milei. Habló de una “catástrofe social y económica” y describió un escenario de fábricas cerradas o tomadas, despidos, comercios vacíos, caída del poder adquisitivo y aumento del endeudamiento familiar. También señaló que el consumo de carne se volvió “un lujo” y advirtió sobre un crecimiento de personas en situación de calle.

El caso $Libra, nuevamente en el centro de la escena

En el cierre de su publicación, Cristina Kirchner hizo referencia a la investigación judicial por la presunta estafa vinculada al proyecto cripto $LIBRA y apuntó contra el fiscal Eduardo Taiano, a quien acusó de mantener paralizada la causa.: Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del fiscal Taiano, son las pruebas de lo que fue la estafa de Libra”.

Sobre la causa que la última semana volvió a tomar relevancia tras la aparición de nuevas pruebas que vinculan al Ejecutivo nacional con $Libra, Cristina Fernández de Kirchner también apuntó directamente contra el presidente Javier Milei, del que aseguró que “habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares“.