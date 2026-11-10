A horas de la llegada de León XIV a Córdoba, falleció un peregrino en FAdeA

Un peregrino de 75 años, oriundo de la provincia de Chaco, falleció esta tarde tras sufrir una descompensación en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), lugar en el que millones de argentinos esperan la llegada del papa León XIV.

El trágico episodio ocurrió en el Acceso Norte del establecimiento, donde el hombre se encontraba junto a su familia en la fila de ingreso para participar de la vigilia previa a la misa que brindará el obispo de Roma.

Según los primeros reportes de las autoridades, el hecho se desencadenó en un contexto de elevadas temperaturas extremas que afectaban a la región. Ante la emergencia, personal de Bomberos y profesionales del servicio médico de emergencias 107 acudieron de inmediato para asistir a la víctima, iniciándose de forma urgente las maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico por estabilizarlo, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y su deceso se constató formalmente durante el traslado en ambulancia hacia un centro de salud cercano.

Tras confirmarse el fallecimiento, la fiscalía de turno tomó intervención en el caso para iniciar las actuaciones judiciales pertinentes, disponiendo la realización de la autopsia correspondiente para establecer de manera científica las causas de la muerte, mientras las fuerzas de seguridad y los servicios asistenciales reforzaron el operativo sanitario en las inmediaciones del predio para dar contención a los familiares de la víctima y asistir al resto de los asistentes.