A días de su muerte, se supo que Luis Brandoni dejó grabada la segunda temporada de Nada

La muerte de Luis Brandoni el pasado 20 de abril generó una profunda conmoción en el mundo artístico argentino. En medio del impacto, se conoció una noticia que resignifica su legado reciente: el actor había dejado completamente grabada la segunda temporada de Nada, que en esta nueva etapa se titulará Todo.

Según trascendió, Brandoni alcanzó a finalizar todas sus escenas antes de su fallecimiento, lo que convierte a esta nueva entrega en una obra especialmente significativa para sus seguidores y para la industria audiovisual local. Su trabajo en la serie, que ya había sido destacado en la primera temporada, quedará así como uno de sus últimos registros en pantalla.

Nada había logrado gran repercusión en su debut, no solo por su particular narrativa que combina gastronomía, cultura y reflexiones personales, sino también por la participación especial de Robert De Niro, un cruce que le dio proyección internacional.

En este nuevo contexto, la segunda temporada adquiere un carácter más emotivo. El regreso de Brandoni como protagonista no solo asegura la continuidad de la historia, sino que también funcionará como una despedida artística para una figura clave del cine, el teatro y la televisión argentina.