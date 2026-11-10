A días de que se conozca el dato de la inflación de octubre, ¿qué anticipan las distintas mediciones?

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de octubre. En ese marco, varias estimaciones privadas prevén una desaceleración de la inflación, mientras que otras anticipan un leve aumento. En todos los casos, el registro se ubica en torno al 2%.

Cabe recordar que en septiembre el índice había registrado una suba y se había situado en el 1,9%, luego de marcar un mínimo de 1,7% en agosto. Para octubre, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central a partir de las proyecciones de analistas privados, estimó una variación mensual del 1,8%. Además, calculó que la inflación interanual llegaría al 30,4% a fin de año.

Qué estimaron las consultoras para la inflación de octubre

Entre las mediciones que anticiparon una desaceleración se encuentran las de Fundación Libertad y Progreso y Equilibra. Ambas proyectaron una inflación mensual del 1,8%, una décima por debajo del registro de septiembre.

Para Libertad y Progreso, ese resultado llevaría la suba acumulada en los primeros diez meses del año al 25,9%, mientras que la variación interanual se ubicaría en el 32,7%.

Equilibra también calculó una baja de 0,1% frente al mes anterior. En su relevamiento, la inflación núcleo -que excluye los precios estacionales y regulados- habría descendido al 1,6%, mientras que la subyacente se habría ubicado en el 1,9%.

La consultora señaló que los precios estacionales liderarían los aumentos por segundo mes consecutivo, con una suba del 2,7%. Dentro de ese grupo, las verduras habrían registrado el mayor incremento, con un 5,4%. Los precios regulados, en tanto, habrían avanzado un 1,8%, aunque el transporte público habría superado ese promedio con un alza del 3,3%.

Las mediciones que proyectaron una inflación más alta

Otras consultoras calcularon una variación mensual superior. Eco Go estimó que el IPC habría avanzado un 2,1%, impulsado por los precios regulados, que habrían aumentado un 3,1%, y los estacionales, con una suba del 3,7%.

C&T Asesores Económicos, por su parte, proyectó una inflación del 1,9%. Según su relevamiento, los productos estacionales aumentaron muy por encima del promedio, mientras que la inflación núcleo se redujo levemente y quedó en el 1,8%.

Analytica calculó un resultado del 2%, lo que implicaría una leve aceleración respecto del 1,9% de septiembre. En este caso, la principal presión sobre el índice habría provenido del rubro de alimentos y bebidas.