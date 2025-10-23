A días de las elecciones: “Me gustaría estar en un país normal”

El gobernador Alfredo Cornejo compartió su perspectiva sobre el actual escenario electoral durante una entrevista en los estudios de LV Diez.

Cornejo lamentó la intensa polarización que ha marcado los comicios de medio término, calificándola como una dinámica de “todo o nada”. “Lamento que sea así”, expresó, y enfatizó su deseo de operar en un entorno político más estable: “Me gustaría estar en un país normal”, valorizó.

El mandatario provincial criticó la volatilidad del panorama político reciente. “Hace tres o cuatro meses atrás el Gobierno arrasaba en las elecciones y tomaba decisiones en función de que arrasaba. Hoy estamos viendo si gana o no gana. Eso no da previsibilidad”, argumentó Cornejo, señalando cómo el constante cambio de expectativas genera incertidumbre.

Al abordar el agotamiento ciudadano, el gobernador se mostró empático. “Hasta yo, que soy protagonista, estoy cansado, cómo no voy a comprender al ciudadano que lo angustia tanta inestabilidad”, sostuvo. Reconoció que el factor económico es determinante en el ánimo social: “la economía marca el pulso. El metro cuadrado marca mucho”, afirmó.

Finalmente, Cornejo se refirió a la importancia de los indicadores económicos. “No es un detalle menor que baje la inflación”, declaró. Sin embargo, advirtió que la desaceleración de precios por sí sola no es suficiente para garantizar la estabilidad o el bienestar: “no es una condición sine qua non, no es suficiente”, concluyó el gobernador.