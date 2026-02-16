A días de las elecciones, Matías Stevanato saca a la cancha a un histórico

El intendente de Maipú, Matías Stevanato camina los últimos días previo a las elecciones. Y el fin de semana largo fue aprovechado al máximo por los candidatos de los distintos espacios que van a las urnas el 22 de febrero para elegir concejales.

En la comuna peronista del Gran Mendoza hubo una foto fuerte desde lo institucional y un fuerte respaldo. Adolfo Bermejo, ex intendente y un histórico dirigente maipucino fue parte de la caminata que armaron desde el PJ en ese departamento.

El también ex diputado nacional es un habitué a las salidas de campaña en el departamento en el que creció y se formó políticamente. Pero otro ex intendente también acompañó, Francisco “Chiqui” García que cada tanto es parte de algunas actividades.

Junto a Stevanato y los dos principales candidatos a concejales, Emiliano Sallei y María de los Ángeles García, se mostraron caminando y charlando en uno de los espacios verdes de la comuna. El mensaje es claro: equipo y continuidad. Con el fuerte respaldo de los ex intendentes, Matías Stevanato se ilusiona con un triunfo el próximo domingo.

Las encuestas, según quien mida, arroja escenarios posibles. DC Consultores le da un cómo triunfo al oficialismo municipal mientras que Reale Dalla Torre Consultores, que le mide al Gobierno provincial, armó distintas posibilidades y jugó con los electores solapados para dejar abierto el final del próximo domingo.