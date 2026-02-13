A días de las elecciones, en Luján mostraron las obras del Metrotranvía

El Gobierno provincial busca un triunfo electoral más que contundente en Luján de Cuyo, departamento en el que Cambia Mendoza repatrió al intendente Esteban Allasino (Pro) y comparten listas con candidatos a concejales.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, ex candidato a intendente de ese departamento en el 2023 por la UCR, recorrió las obras del Metrotranvía junto a Allasino y también las del puente que se construye sobre la Ruta 15.

Durante la visita, el funcionario provincial destacó que el nuevo puente “será una solución clave para el transporte público y la conectividad de la zona”, al reducir recorridos, tiempos de viaje y costos operativos. “Son obras que responden a pedidos históricos de los vecinos y que se articulan con otras intervenciones estratégicas en el departamento”, remarcó.

En paralelo, la ampliación del Metrotranvía muestra avances sostenidos en Carrodilla, donde ya se encuentran instaladas las vías y se prevén habilitaciones parciales que permitirán una puesta en funcionamiento progresiva del servicio. La extensión integrará en un mismo sistema a Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza, Las Heras y Maipú.

Por su parte, Allasino subrayó que se trata de “una de las obras más relevantes para el departamento”, ya que mejora la conexión con el área metropolitana, agiliza la circulación sobre el carril San Martín y acompaña el crecimiento de distritos como Chacras de Coria y Drummond. Además, sostuvo que el Metrotranvía contribuirá a optimizar los desplazamientos, revalorizar sectores urbanos y reforzar la seguridad vial.

Las obras del Metrotranvía, el nuevo puente sobre el río Mendoza en la Ruta 15, la ampliación del Acceso Sur y la tercera etapa de la Ruta 82 conforman un paquete millonarios de obras que el Gobierno pretende destacar en la campaña electoral cuando quedan 10 días para las elecciones municipales.