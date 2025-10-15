A cuatro fechas del final del torneo: ¿qué necesitaría Godoy Cruz para salvarse del descenso?

En el club Godoy Cruz Antonio Tomba, como indica una conocida expresión popular, “el horno no está para bollos“. Es que, por primera vez en muchos años, la situación deportiva atraviesa una crisis que hace peligrar la permanencia del Expreso en la elite del fútbol argentino.

La debacle tombina a lo largo del año en el plano local hace que el Bodeguero esté a sólo cuatro puntos de San Martín de San Juan , último en la tabla anual. Cabe resaltar que los sanjuaninos también están últimos en los promedios, por lo que el descenso por la acumulación de puntos a lo largo del año hoy recaería sobre Aldosivi, que está a tres unidades del Tomba. Con las mismas unidades que Godoy Cruz aparece Talleres de Córdoba, quien -a priori- tiene el fixture más complicado.

El Tomba empató en el clásico ante Independiente Rivadavia y no logra levantar cabeza (Foto: Prensa de Godoy Cruz).

Como si los magros resultados de Godoy Cruz no fueran suficientes como para encender las alarmas, tanto el Tiburón como el Santo sanjuanino comenzaron a sumar puntos, lo que pone todavía más presión sobre los dirigidos por Walter Ribonetto.

Ante este negro panorama, los hinchas perdieron la paciencia. Incluso, más allá de los reproches habituales que bajan desde las tribunas del Gambarte, en redes sociales comenzó a sobrevolar la posibilidad de una auto convocatoria frente a las instalaciones del club para pedirle explicaciones a las autoridades y jugadores por el presente futbolístico.

Con el final de la temporada regular del torneo a la vuelta de la esquina, el Expreso ya no tiene margen de error. Por delante sólo tiene cuatro partidos -dos en condición de visitante y dos como local-, en los que deberá sumar al menos 6 o 7 puntos para alcanzar un umbral de 33 o 34 puntos. Actualmente, Godoy Cruz tiene 27 puntos.

Llegar a esa cifra le daría aire suficiente al Tomba para salvarse, teniendo en cuenta que Aldosivi y San Martín de San Juan se enfrentan entre sí, y que -además- deberá disputar un duelo decisivo ante los sanjuaninos en su próximo compromiso de local, en la fecha 14.

¿Qué le espera a Godoy Cruz en la recta final del torneo?

El Expreso tiene 27 puntos en la tabla anual. Con sólo doce unidades en disputa, el Tomba tiene el siguiente fixture:

Fecha 13: visita a Lanús

visita a Lanús Fecha 14: recibe a San Martín de San Juan

Fecha 15: visita a Atlético Tucumán

visita a Atlético Tucumán Fecha 16: recibe a Deportivo Riestra

El fixture de los principales rivales del Tomba

San Martín de San Juan (23 puntos)

Fecha 13: recibe a Independiente de Avellaneda

recibe a Independiente de Avellaneda Fecha 14: visita a Godoy Cruz

Fecha 15: recibe a Lanús

recibe a Lanús Fecha 16: visita a Aldosivi

Aldosivi (24 puntos)

Fecha 13: visita a Racing

visita a Racing Fecha 14: recibe a Independiente Rivadavia

recibe a Independiente Rivadavia Fecha 15: visita a Banfield

visita a Banfield Fecha 16: recibe a San Martín de San Juan

Talleres de Córdoba (27 puntos)