Search
Instagram Facebook Twitter
godoy cruz calculadora
SIN MARGEN DE ERROR

A cuatro fechas del final del torneo: ¿qué necesitaría Godoy Cruz para salvarse del descenso?

Los magros resultados hicieron que al Tomba se le complique su permanencia en la Primera División. El Expreso deberá sacar cuentas hasta el final para no perder la categoría.

En el club Godoy Cruz Antonio Tomba, como indica una conocida expresión popular, “el horno no está para bollos“. Es que, por primera vez en muchos años, la situación deportiva atraviesa una crisis que hace peligrar la permanencia del Expreso en la elite del fútbol argentino.

La debacle tombina a lo largo del año en el plano local hace que el Bodeguero esté a sólo cuatro puntos de San Martín de San Juan , último en la tabla anual. Cabe resaltar que los sanjuaninos también están últimos en los promedios, por lo que el descenso por la acumulación de puntos a lo largo del año hoy recaería sobre Aldosivi, que está a tres unidades del Tomba. Con las mismas unidades que Godoy Cruz aparece Talleres de Córdoba, quien -a priori- tiene el fixture más complicado.

El Tomba empató en el clásico ante Independiente Rivadavia y no logra levantar cabeza (Foto: Prensa de Godoy Cruz).

Como si los magros resultados de Godoy Cruz no fueran suficientes como para encender las alarmas, tanto el Tiburón como el Santo sanjuanino comenzaron a sumar puntos, lo que pone todavía más presión sobre los dirigidos por Walter Ribonetto.

Ante este negro panorama, los hinchas perdieron la paciencia. Incluso, más allá de los reproches habituales que bajan desde las tribunas del Gambarte, en redes sociales comenzó a sobrevolar la posibilidad de una auto convocatoria frente a las instalaciones del club para pedirle explicaciones a las autoridades y jugadores por el presente futbolístico.

Con el final de la temporada regular del torneo a la vuelta de la esquina, el Expreso ya no tiene margen de error. Por delante sólo tiene cuatro partidos -dos en condición de visitante y dos como local-, en los que deberá sumar al menos 6 o 7 puntos para alcanzar un umbral de 33 o 34 puntos. Actualmente, Godoy Cruz tiene 27 puntos.

Llegar a esa cifra le daría aire suficiente al Tomba para salvarse, teniendo en cuenta que Aldosivi y San Martín de San Juan se enfrentan entre sí, y que -además- deberá disputar un duelo decisivo ante los sanjuaninos en su próximo compromiso de local, en la fecha 14.

¿Qué le espera a Godoy Cruz en la recta final del torneo?

El Expreso tiene 27 puntos en la tabla anual. Con sólo doce unidades en disputa, el Tomba tiene el siguiente fixture:

  • Fecha 13: visita a Lanús
  • Fecha 14: recibe a San Martín de San Juan
  • Fecha 15: visita a Atlético Tucumán
  • Fecha 16: recibe a Deportivo Riestra

El fixture de los principales rivales del Tomba

San Martín de San Juan (23 puntos)

  • Fecha 13: recibe a Independiente de Avellaneda
  • Fecha 14: visita a Godoy Cruz
  • Fecha 15: recibe a Lanús
  • Fecha 16: visita a Aldosivi

Aldosivi (24 puntos)

  • Fecha 13: visita a Racing
  • Fecha 14: recibe a Independiente Rivadavia
  • Fecha 15: visita a Banfield
  • Fecha 16: recibe a San Martín de San Juan

Talleres de Córdoba (27 puntos)

  • Fecha 13: recibe a River
  • Fecha 14: visita a Vélez
  • Fecha 15: recibe a Platense
  • Fecha 16: visita a Instituto de Córdoba

ETIQUETAS:

Torneo Clausura 2025calculadoraTalleres de CórdobaFútbolGodoy Cruz Antonio TombaPrimera DivisiónSan Martín de San JuandescensoAldosivi

+ Noticias

SIN MARGEN DE ERROR

A cuatro fechas del final del torneo: ¿qué necesitaría Godoy Cruz para salvarse del descenso?

Por: Lucian Astudillo

Boletín Oficial

El Gobierno aprobó la asignación de fondos para la segunda etapa de la Doble Vía del Este

Por: Redacción NDI

A días de las elecciones

Día de la Lealtad: el peronismo mostrará unidad con un gran acto en Maipú

Por: Redacción NDI

Tres grandes del arte mendocino se reencuentran en el MMAMM

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD

El IPAP fortalece la capacitación del sector público con una amplia oferta formativa

Por: Violeta Díaz Costa

CULTURA

Llega Dionisias Rosé 2025: una propuesta para unir vino, arte y protagonismo femenino

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter