A cuánto suben las jubilaciones de ANSES en marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en marzo un nuevo aumento en las jubilaciones, pensiones y asignaciones, en el marco de la fórmula de movilidad vigente. El ajuste se calcula en base a la inflación informada por el INDEC y se actualiza de manera automática.

¿De cuánto es el aumento?

El incremento responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se aplicará sobre los haberes que se cobrarán en marzo. De esta manera, las jubilaciones y demás prestaciones volverán a actualizarse para acompañar la evolución de los precios.

Cómo quedan los principales montos

Con el nuevo ajuste, los valores estimados quedarían de la siguiente manera:

alrededor de $369.600. En caso de mantenerse el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo, el total podría rondar los $439.600. Jubilación máxima: aproximadamente $2.487.000.

El monto final puede variar según la situación particular de cada beneficiario y la continuidad o no del bono de refuerzo.

También suben las asignaciones

El aumento no solo impacta en jubilados y pensionados. Prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo también se actualizan bajo el mismo esquema, por lo que tendrán nuevos valores desde marzo.