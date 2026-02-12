A cuánto suben las jubilaciones de ANSES en marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en marzo un nuevo aumento en las jubilaciones, pensiones y asignaciones, en el marco de la fórmula de movilidad vigente. El ajuste se calcula en base a la inflación informada por el INDEC y se actualiza de manera automática.
¿De cuánto es el aumento?
El incremento responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se aplicará sobre los haberes que se cobrarán en marzo. De esta manera, las jubilaciones y demás prestaciones volverán a actualizarse para acompañar la evolución de los precios.
Cómo quedan los principales montos
Con el nuevo ajuste, los valores estimados quedarían de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: alrededor de $369.600.
En caso de mantenerse el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo, el total podría rondar los $439.600.
- Jubilación máxima: aproximadamente $2.487.000.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): cerca de $295.600 más el bono, si corresponde.
- Pensiones No Contributivas (PNC): alrededor de $258.700 más el refuerzo en caso de estar incluido.
El monto final puede variar según la situación particular de cada beneficiario y la continuidad o no del bono de refuerzo.
También suben las asignaciones
El aumento no solo impacta en jubilados y pensionados. Prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo también se actualizan bajo el mismo esquema, por lo que tendrán nuevos valores desde marzo.