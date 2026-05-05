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Cotización

A cuánto cotiza el dólar oficial este martes

El Banco Nación (BNA) mantiene sus valores de cartelera en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

La jornada cambiaria muestra estabilidad este martes en las principales pizarras oficiales de referencia. En la punta minorista, el Banco Nación (BNA) mantiene sus valores de cartelera en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, posicionándose como uno de los valores más bajos del circuito regulado.

Por su parte, cuando se analiza el comportamiento del resto de los mostradores de la City, el promedio general de las entidades financieras que releva el Banco Central (BCRA) muestra un valor levemente superior, ubicando el precio de venta al público en $1.422,99.

En lo que respecta al mercado de grandes volúmenes, el dólar mayorista —que sirve como el ancla para las operaciones de comercio exterior y marca la tendencia del resto de las cotizaciones— opera firmemente en los $1.397, consolidando la brecha técnica esperada por el mercado para esta altura de la semana.

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