A cuánto cotiza el dólar oficial en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán

El recrudecimiento del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán ha generado una onda expansiva que ya impacta de lleno en la economía local. En una jornada marcada por la incertidumbre global, el dólar oficial cotiza este lunes a $1.416, mientras que el blue se mantiene en una franja similar operando a $1.415.

El factor crudo: El barril supera los u$s100

La inestabilidad geopolítica disparó el precio del petróleo, que ya perforó la barrera de los u$s100 por barril. Este salto desestabilizó las pizarras del mundo:

Asia: Las bolsas sufrieron desplomes de hasta el 6%.

Wall Street: Los indicadores anticipan una apertura marcadamente negativa.

FMI: Desde Tokio, Kristalina Georgieva advirtió que la resiliencia económica global está a prueba y pidió a los gobiernos prepararse para “escenarios extremos”.

Los bonos soberanos argentinos no logran escapar a la volatilidad internacional. En las primeras operaciones del premarket en Nueva York, los títulos locales muestran retrocesos de hasta el 0,5%.

La mayor sensibilidad al riesgo se concentra en el tramo corto de la curva, con los bonos con vencimiento en 2029 y 2030 liderando las bajas. Los inversores parecen alejarse de los activos emergentes en busca de refugios más seguros ante la escalada del conflicto.

A pesar del complejo panorama externo, esta semana comienza formalmente la Argentina Week en Estados Unidos. Se trata de un evento estratégico donde funcionarios y representantes locales mantendrán reuniones clave con:

Bancos de primera línea. Fondos de inversión. Grandes corporaciones globales.

El objetivo central de la misión es presentar las oportunidades de inversión en el país y tratar de blindar la agenda económica local frente a los ruidos que llegan desde Oriente Medio y Wall Street.

