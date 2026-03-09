A cuánto cotiza el dólar oficial en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán

El recrudecimiento del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán ha generado una onda expansiva que ya impacta de lleno en la economía local. En una jornada marcada por la incertidumbre global, el dólar oficial cotiza este lunes a $1.416, mientras que el blue se mantiene en una franja similar operando a $1.415.
El factor crudo: El barril supera los u$s100
La inestabilidad geopolítica disparó el precio del petróleo, que ya perforó la barrera de los u$s100 por barril. Este salto desestabilizó las pizarras del mundo:
- Asia: Las bolsas sufrieron desplomes de hasta el 6%.
- Wall Street: Los indicadores anticipan una apertura marcadamente negativa.
- FMI: Desde Tokio, Kristalina Georgieva advirtió que la resiliencia económica global está a prueba y pidió a los gobiernos prepararse para “escenarios extremos”.
Los bonos soberanos argentinos no logran escapar a la volatilidad internacional. En las primeras operaciones del premarket en Nueva York, los títulos locales muestran retrocesos de hasta el 0,5%.
La mayor sensibilidad al riesgo se concentra en el tramo corto de la curva, con los bonos con vencimiento en 2029 y 2030 liderando las bajas. Los inversores parecen alejarse de los activos emergentes en busca de refugios más seguros ante la escalada del conflicto.
A pesar del complejo panorama externo, esta semana comienza formalmente la Argentina Week en Estados Unidos. Se trata de un evento estratégico donde funcionarios y representantes locales mantendrán reuniones clave con:
- Bancos de primera línea.
- Fondos de inversión.
- Grandes corporaciones globales.
El objetivo central de la misión es presentar las oportunidades de inversión en el país y tratar de blindar la agenda económica local frente a los ruidos que llegan desde Oriente Medio y Wall Street.
Resumen de la Jornada Financiera
|Indicador
|Valor / Variación
|Contexto
|Dólar Oficial
|$1.416
|Tendencia alcista global
|Dólar Blue
|$1.415
|Brecha mínima