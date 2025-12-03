A cúánto cotiza el dólar este miércoles, tras la suba

El mercado cambiario inició la jornada de este miércoles con el dólar mayorista cotizando a $1.454. Este valor se ubica un 3,9% por debajo del límite superior de la banda cambiaria establecida por el Banco Central, actualmente en $1.511,98. El último récord de cierre del tipo de cambio oficial se había registrado en $1.492 el 24 de octubre, antes de las elecciones legislativas.

Un informe reciente de la consultora LCG sugiere que, al menos en el corto plazo, los operadores del mercado, basándose en los contratos de dólar futuro, esperan que las bandas cambiarias se mantengan. Según la consultora, el mercado asigna aún validez a las bandas hasta marzo de 2026, con una tasa de depreciación implícita proyectada del 2,1% mensual para los próximos tres meses.

Sin embargo, el panorama cambia para el mediano plazo. Los contratos de futuros de abril de 2026 ya se están pactando con una cotización de $1.616, un valor que excede el límite superior de la banda para esa fecha (la cual se mueve a un ritmo de 1% mensual). Esta tendencia se acentúa en meses posteriores, con un valor de $1.765 para septiembre del próximo año.

Factores de la “Pax Cambiaria” y la Preocupación Central

La dinámica cambiaria reciente ha estado marcada por la estabilidad de los dólares financieros. La reciente disminución en las cotizaciones del Dólar MEP y el Contado con Liquidación (CCL) ha reducido la brecha con el tipo de cambio oficial a su nivel más bajo en un mes, reforzando una sensación de tranquilidad financiera temporal.

No obstante, esta aparente calma coexiste con un problema estructural grave: la escasez de divisas y el estado crítico de las reservas internacionales. La oferta de dólares se ha visto mermada; en noviembre, la liquidación de exportadores de granos y oleaginosas alcanzó solo u$760 millones, lo que implica una caída interanual del 62% y un descenso del 32% respecto al mes de octubre.

La principal preocupación del mercado es el estado profundamente negativo de las reservas netas. Aplicando la metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina cerraría el año con reservas netas negativas estimadas en torno a los u$17.000 millones. En términos prácticos, esto significa que el país carece de recursos propios suficientes para afrontar sus pasivos en dólares de corto plazo.