¿A cuánto cerró el dólar tras el paro de la CGT y el tratamiento en Diputados de la reforma laboral?

En una jornada tensa, marcada por el paro general de la CGT en protesta por la reforma laboral, las distintas cotizaciones de la divisa estadounidense se movieron de manera dispar.

Este jueves tuvo todos los focos en el paro general de la CGT y en el tratamiento de la reforma laboral en Diputados. En ese contexto, con tensión tanto dentro como afuera del Congreso, el dólar oficial cerró a $1.410 en el Banco Nación, lo que representó una caída de $10 respecto del miércoles. En sentido contrario, el dólar blue subió $5 y alcanzó los $1.440. Además, el riesgo país tuvo un leve incremento.

Cabe destacar que a contramano del blue y el MEP, la mayoría de las cotizaciones operaron a la baja.

El único tipo de cambio que perforó el piso de los $1.400 fue el mayorista, que cerró a $1.393,50 para la venta. De esta manera, se amplió a más de $200 la brecha con el techo de la banda cambiaria, que este jueves se ubicó en $1.594,36.

Por su parte, el dólar tarjeta se mostró inestable: tocó los $1.833 al mediodía, luego retrocedió y finalmente cerró en un promedio de $1.857,92. Cabe recordar que dichos valores incluyen el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.

En el segmento financiero, el MEP avanzó 0,30% y se ubicó por encima de los $1.410, mientras que el Contado con Liquidación, tras rozar los $1.459, retrocedió y terminó en $1.451,40.

Por otra parte, el riesgo país volvió a moverse por encima de los 500 puntos básicos, luego de la baja registrada durante el feriado de Carnaval. Los bonos en dólares operaron con tendencia negativa, con caídas de hasta 0,9% encabezadas por el Bonar 2035 y descensos del 0,5% en el Bonar 2038.

