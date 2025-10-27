Search
¿A cuánto cerró el dólar en el día después de las elecciones?

Luego del contundente triunfo de La Libertad Avanza en casi todo el país, la cotización de la divisa norteamericana experimentó una fuerte caída.

El cimbronazo que significó la amplia victoria del oficialismo nacional en las elecciones del domingo, como se preveía, tuvo sus repercusiones en el mercado cambiario. Tal como se podía anticipar por la reacción del dólar cripto durante la jornada electoral -el cual se desplomó a medida que crecían las expectativas de un triunfo contundente de La Libertad Avanza-, este lunes la cotización oficial siguió el mismo camino: el dólar oficial cerró este lunes en $1.400 para la compra y $1.460 para la venta en la cotización del Banco Nación, lo que representó una baja de $55 respecto del último cierre.

Durante las primeras horas de ronda, la cotización de la divisa norteamericana abrió con una caída de $100, perforó la barrera de los $1.400 y llegó a cotizar en $1.370.

Esa tendencia bajista se mantuvo hasta el mediodía, momento en que comenzó a estabilizarse alrededor de los $1.400, para luego cerrar la jornada en $1.460.

En el sistema bancario, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre $1.450 y $1.460, alcanzando un máximo de $1.480.

Por su parte, el dólar blue se ofreció a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta, lo que implicó una baja del 3,7% en la jornada.

El dólar mayorista descendió a $1.422,50, un retroceso del 4,7% diario, alejándose del techo de la banda cambiaria, actualmente fijado en $1.494,04.

Entre los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 6,3% hasta $1.451,83, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) retrocedió 6,6% y cerró en $1.463,62.

Sin embargo, el martes 28 de octubre, la cotización será levemente superior a la de este lunes.

¿Cuál será el precio del dólar en cada banco este martes 28 de octubre?

  • Banco Nación: $1.450
  • Banco Galicia: $1.450
  • Banco ICBC: $1.440
  • Banco BBVA: $1.460
  • Banco Supervielle: $1.460
  • Banco Ciudad: $1.460
  • Banco Patagonia: $1.450
  • Banco Hipotecario: $1.455
  • Banco Santander: $1.450
  • Brubank: $1.450
  • Banco Credicoop: $1.450
  • Banco Macro: $1.455
  • Banco Piano: $1.450

En las plataformas digitales, Mercado Pago venderá la divisa a $1.455, mientras que en el mercado informal se anticipa un precio del dólar blue de $1.465.

