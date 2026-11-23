Luego del feriado de este lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, los mercados retomarán sus operaciones habituales este martes 24 de noviembre.

Con las pizarras sin actividad presencial durante el fin de semana largo, el dólar parte desde los valores registrados en el último cierre previo al receso.

De acuerdo con las referencias de cierre previo a la reapertura del mercado, estas son las cotizaciones de las principales variantes del dólar: