Luego del feriado de este lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, los mercados retomarán sus operaciones habituales este martes 24 de noviembre.
Con las pizarras sin actividad presencial durante el fin de semana largo, el dólar parte desde los valores registrados en el último cierre previo al receso.
De acuerdo con las referencias de cierre previo a la reapertura del mercado, estas son las cotizaciones de las principales variantes del dólar:
- Dólar Blue: abrirá a $1.655,00 para la compra y $1.675,00 para la venta, tras haber registrado una suba previa del 2,13%.
- Dólar Oficial (promedio): parte desde los $1.548,41 para la compra y $1.601,32 para la venta (+0,75%).
- Dólar Banco Nación: se ubica en $1.550,00 para la compra y $1.600,00 para la venta (+0,95%).
- Dólar Mayorista: retomará la operatoria desde los $1.571,00 para la compra y $1.580,00 para la venta (+0,96%).
- Dólar MEP (Bolsa): tiene como referencia los $1.701,05.
- Dólar Contado con Liquidación (CCL): arranca la jornada en torno a los $1.799,14.
- Dólar Turista / Tarjeta: se posiciona en $2.080,00 (+0,95%).
- Dólar Cripto: opera durante el feriado en $1.757,60 (-0,77%, según Fuente Nexo).