A cinco años del adiós, Messi homenajeó al “Diego” en sus redes

Lionel Messi recordó a Diego Armando Maradona a cinco años de su fallecimiento y lo hizo a través de una imagen publicada en sus historias de Instagram. El capitán argentino compartió una foto tomada durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando ambos celebraban un triunfo de la Selección argentina.

La imagen, revisada por Agencia Noticias Argentinas, muestra a Maradona, entonces entrenador del combinado nacional, abrazando con afecto a Messi y dándole un beso en la mejilla en plena celebración mundialista.

El gesto volvió a circular entre los seguidores del astro, que destacaron la cercanía entre las dos máximas figuras del fútbol argentino.

El homenaje de Messi se difundió en el marco del quinto aniversario de la muerte de Diego Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 a causa de una descompensación cardíaca que derivó en un edema de pulmón.

El ídolo popular falleció a los 60 años en una vivienda ubicada en un barrio privado del municipio bonaerense de Tigre. Su partida continúa siendo motivo de recuerdo en Argentina y en el mundo del fútbol.

