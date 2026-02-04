A cinco años de su muerte, Nacional de Uruguay recordó al Morro García

Este martes 4 de febrero se cumplen cinco años de la muerte de Santiago García, quien a sus 30 años se quitó la vida. Su fallecimiento conmocionó al fútbol uruguayo y argentino y puso en debate el tema de la salud mental de los futbolistas.

Nacional recordó en sus redes sociales al Morro, el futbolista formado en su cantera y que era hincha tricolor, al cumplirse el otro aniversario de su fallecimiento.

Tras mostrar varios de sus goles, el video también recuerda una entrevista del Morro junto a su amigo Sebastián Coates, actual capitán de Nacional que fue compañero de García y Mauricio Pereyra en la generación 1990 del tricolor, cuando los tres eran jugadores del bolso.

En esa entrevista, publicada en la página partidaria Decano.com, García destacó que en “la noventa” siempre fueron “muy unidos”. “Siempre íbamos todos a todos lados, estábamos todos juntos en todos lados. Ahora, por suerte, pudimos estar todos juntos en Primera y compartir esto, que la verdad es que es increíble”, dijo en ese momento el delantero.

En un fragmento de esa nota, que también se ve en el homenaje, Coates destacó como Pereyra y García se entendían “de memoria” cuando jugaban juntos.

Segundos después, Nacional recordó una entrevista realizada por el club a su capitán semanas atrás, en la que Coates habló sobre cómo convive con la muerte de su amigo: “Va pasando el tiempo y vas asimilando cosas de que ya no está. Después a mí me pasa muchas veces de ir por acá, por Los Céspedes, ver la cara de él o en el Parque cuando está el cuadro“.

A 5 años de tu partida, te recordamos hoy y siempre 🤍#MorroEterno ♾️ pic.twitter.com/8Y6Z337kCW — Nacional (@Nacional) February 4, 2026

Por último, el tricolor mostró un fragmento de otra entrevista a Mauricio Pereyra, que en diciembre se retiró del fútbol tras obtener la Liga AUF Uruguaya con Nacional, en la que le mostraron una foto junto al Morro y Coates cuando eran juveniles.

“Concentrábamos juntos los tres siempre. Y de hecho, capaz que algo que me quedó en el debe fue haber vuelto a jugar acá en Nacional con él”, expresó el ahora exfutbolista, antes de destacar “la sonrisa” del Morro.

En un nuevo posteo publicado minutos después, el tricolor volvió a recordar a su exfutbolista: “A 5 años de tu partida, te recordamos hoy y siempre”, se lee en el tuit del bolso, que va acompañado del hashtag “#MorroEterno”.