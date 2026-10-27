A bachear: la Ciudad encaró un operativo en las calles después de las lluvias

Tras las lluvias registradas durante las últimas dos semanas, la Ciudad intensificó los trabajos de relevamiento y reparación de la calzada en distintos sectores, con el objetivo de atender los daños ocasionados y mantener las calles en condiciones de circulación.

Luego de cada evento meteorológico, inspectores y supervisores del área de Servicios Públicos realizan recorridos por las distintas zonas de la Ciudad para identificar posibles daños, evaluar el estado de la calzada y establecer las intervenciones necesarias.

Tras las últimas precipitaciones, el nivel de afectación de las arterias se mantuvo dentro de los parámetros previstos, sin mayores novedades respecto de las situaciones que habitualmente suelen producirse ante fenómenos de esta intensidad. Los primeros relevamientos se concentraron especialmente en los sectores donde se habían realizado bacheos en frío, una solución provisoria que se ve afectada por la acción del agua.

“Estas intervenciones se realizan cuando por lo general AYSAM genera algún tipo de rotura. Nosotros hacemos un bacheo en frío provisorio que después ellos terminan resolviendo con la obra correspondiente para que la calle quede en condiciones. Esos bacheos son los que más se ven afectados por la lluvia y fueron los primeros lugares a los que fuimos a relevar”, manifestó Marcos Tohmé, director de Espacios Verdes y Arbolado, y responsable del área de Obras por Administración.

Actualmente, el municipio está llevando adelante tres modalidades de trabajo: bacheo en caliente, bacheo en frío y reparación de losas de hormigón. La selección de cada procedimiento depende de las características del daño, las condiciones de la calzada y la disponibilidad de materiales.

La planificación de las tareas también está condicionada por el tiempo. Cuando el pavimento permanece húmedo, algunas intervenciones no pueden ejecutarse en condiciones adecuadas. En particular, los trabajos de bacheo en caliente dependen de la disponibilidad del material asfáltico, cuya elaboración por parte de la empresa proveedora se suspende durante las jornadas con precipitaciones.

Por este motivo, las cuadrillas organizan las prioridades de acuerdo con el estado de las calles y las condiciones meteorológicas, procurando avanzar con las reparaciones a medida que el clima lo permita.

Reparación integral en Barraquero y Rioja

Entre las intervenciones de mayor complejidad que se están realizando, se encuentra la reparación de la losa de hormigón en el cruce de cunetas de Barraquero y Rioja, donde ya comenzaron las tareas de demolición.

La obra demandará aproximadamente un mes de trabajo, plazo que responde principalmente, a los tiempos de fraguado y endurecimiento que requiere el hormigón para alcanzar la resistencia necesaria y soportar adecuadamente el tránsito vehicular que circula por ese sector.

Desde el municipio, se solicita a los conductores y peatones respetar la señalización dispuesta en esos lugares y no retirar ni desplazar las vallas colocadas.

“Le pedimos a los vecinos, cuando ven una obra o un bache que se encuentra señalizado, que no corran las vallas, más allá de que sea un trastorno para el tránsito vehicular, porque son muy importantes para la seguridad de las personas que pasan por la zona. Y después también pedimos que tengan paciencia, hay trabajos que requieren fraguado de hormigón y se puede extender entre dos y tres semanas”, agregó Tohmé.

En un contexto de precipitaciones intensas y eventos meteorológicos asociados al fenómeno Súper Niño, la Ciudad continúa con el monitoreo de las calles y la ejecución de las reparaciones necesarias, articulando el relevamiento permanente, la intervención de los equipos municipales y la colaboración de la comunidad para preservar las condiciones de circulación y seguridad vial.

Algunas de las zonas por donde las cuadrillas trabajarán esta semana:

Cuadrilla N°1: Colón y Mitre, Colón antes de 25 de Mayo, Colón antes de Belgrano; Olascoaga y Avellaneda

Cuadrilla N°2: Buenos Aires al 50; Paso los Andes al 950, Paso de los Andes y Jorge A. Calle, repaso en Av. Champagnat.

Cuadrilla N°3: Montecaseros y Coronel Díaz, Montecaseros y San Luis, Paraguay y Ayacucho, Federico Moreno y Esquiú.