Vecinos de San Martín firmaron la escritura de su casa

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó la firma de 40 escrituras destinadas a familias del departamento de San Martín, en el marco del programa de Regularización Dominial que impulsa el Ejecutivo provincial. El acto se realizó en el Salón Patricias de Casa de Gobierno.

Del encuentro participaron el intendente de San Martín, Raúl Rufeil; la presidenta del Colegio Notarial, Valeria Álvarez; y el director de Gestión de Bienes Registrables del Estado, Ramiro Canet. La iniciativa busca garantizar el acceso al título de propiedad a familias que, por diversas causas, no habían podido completar el trámite de escrituración.

El programa se implementa a través de la Dirección de Gestión de Inmuebles Fiscales, organismo encargado de llevar adelante los procedimientos administrativos y legales necesarios para regularizar la situación dominial. Durante el acto, se destacó que las escrituras corresponden a vecinos que, tras años de espera, lograron acceder a un derecho fundamental como es la titularidad de sus viviendas.

Desde el Gobierno explicaron que el régimen contempla situaciones específicas en las que, una vez cumplidos los requisitos, es el propio mandatario provincial quien otorga la escritura, brindando así seguridad jurídica a los beneficiarios. En muchos casos, se trata de familias que arrastraban esta problemática desde hace décadas y que ahora ven resuelta su situación en un plazo menor a un año.

Asimismo, remarcaron la importancia del trabajo conjunto con los municipios para avanzar en estos procesos. En ese sentido, indicaron que recientemente también se firmaron 40 escrituras en Las Heras, uno de los departamentos donde el programa se implementa de manera sostenida.

La Provincia prevé continuar ampliando el alcance de la política de regularización dominial. Según se informó, ya se avanza en nuevas gestiones en departamentos como Luján de Cuyo y Tupungato, además de iniciar trámites en otras zonas, especialmente en el Sur provincial.

El programa se enmarca en la Ley Nacional 24.374, conocida como Ley Pierri, a la que Mendoza adhirió en 2012 mediante la Ley 8475 y su decreto reglamentario. Esta normativa promueve la regularización de inmuebles urbanos destinados a vivienda única y familiar, permitiendo que quienes no pudieron acceder al título por las vías tradicionales puedan obtenerlo al cumplir determinados requisitos.