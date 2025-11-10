“90 cosechas de una misma cepa”: la propuesta ganadora para la Vendimia

La propuesta “90 cosechas de una misma cepa” fue elegida mediante concurso público realizado por la Subsecretaría de Cultura dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Niños y DGE del Gobierno de Mendoza.

El equipo -que participó con el número 1- tiene a Pablo Perri como director y a Silvia Graciela Moyano como guionista.

Durante la jornada de este domingo se llevaron a cabo los coloquios que permitieron definir qué equipo realizará el Acto Central y la repetición de la Vendimia 2026. Los mismos se desarrollaron el Espacio Cultural Julio Le Parc.

El Acto Central se desarrollará al Teatro Griego Frank Romero el día 7 y 8 de marzo del año próximo.

El equipo ganador

Autor del guión: Silvia Graciela Moyano

Director General: Pablo Mariano Perri

Dirección audiovisual: Gustavo Fabián Lenarduzzi

Dirección coreográfica general: Graciela Adriana Ruiz

Director en funciones: Javier Omar Falcón

Director musical: Julio Edgardo Figueroa

Responsable de la idea escenográfica: María Claudina Gomensoro

Responsable de las cajas de iluminación: Felipe Santiago Gerardi

Director técnico: Víctor Javier Carrión

Productor ejecutivo: Cristian Alejandro Arce

Jefe de traspuntes: Sergio David Ávila

Responsable y diseñador de iluminación: Sergio Alfredo Ahumada

Responsable y diseñador de sonido: Pablo Andrés Riquero

Responsable en efectos especiales: Miguel Ángel Cassella

Jefa de vestuario: María Isabel Jaime

Jefa en maquillaje: Sol Ayelén Castillo Gutiérrez

Responsable en utilería menor y/o mayor: Lucas Gustavo Grasso

Subdirector audiovisual y productor: Walter Omar Sastre

Director Coreográfico de Folklore (1): Leandro Agustín Morales

Director Coreográfico de Folklore (2): Pablo Germán Fernández

Director coreográfico contemporáneo: Cristian Martín Lara

Asistencia de dirección: Silvina Vanesa Murcia

Dirección orquestal: Alicia María Pouzo

Asistente de vestuario: Leila Romina Álvarez

Responsable del vestuario especial: Lucas Ariel Alfonso

Administrativa de vestuario: Stella Maris Vera

Responsable del diseño, realización y manipulación de titiriteros: Lorena María Pereyra.

Sinopsis de la fiesta

El ciclo productivo de una cepa de vid puede extenderse por cuarenta años o más. Su longevidad y rendimiento dependen del cuidado, las condiciones del suelo y otros factores. La pureza y la viabilidad de las cepas pueden deteriorarse con el tiempo.

Sin embargo, hay una cepa que, con el paso del tiempo, se fortalece aún más. Es capaz de renovar y multiplicar sus frutos haciendo abundantes y generosos. Es la cepa del pueblo.

Esta es la historia de dos creadores de espíritus e inspiradores que regresan para ver cómo los sueños se hacen realidad. De la mano de la memoria del viento recurrirán «90 cosechas de una misma cepa» y comprenderán que el trabajo y la unidad son el riego indispensable.

El momento del quiebre sucede cuando aparece el olvido e intenta vaciar las copas de la fe y la alegría.

Cuando los espíritus hayan luchado contra el peor enemigo que un puede tener, regresarán con el sentimiento de que su sueño amado está en las manos correctas. Un sueño que seguirá dando frutos para nosotros y para el mundo.

Acerca del jurado

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de las bases del Concurso Público, el jurado estuvo compuesto miembros con derecho a voto, que representan las distintas artísticas y técnicas involucradas en la realización del espectáculo.

miembros del jurado

Por la Subsecretaría de Cultura

Área de Historia y Antropología: Gustavo Enrique Capone.

Área Artística: Alicia Viviana Beinat.

Escritor árbitro: Pablo Oscar De Bartolo.

Área Técnica: Fernando José Gámez Gattari.

Por Argentores

Laura Angélica Rodríguez.

Audiovisual

Representante del sector audiovisual: Patricio José Pina.

Representación departamental

Directores de Cultura: Carolina Vico.

Comisiones

Corenave y Covinave: Rocío Silene Fuster.

campo académico

Facultad de Arte y Diseño UNCuyo: Federico Gastón Pérez.

Exdirectores de Vendimia

Alejandro Alberto Conte.

Por Ente Mendoza Turismo

Marcelo Eloy Montenegro.

Turismo y Territorio: Jorge Eduardo Corrales.

Por la provincia

Higiene y Seguridad: Cyntia Gisel Morales Romero.

Actores

Asociaciones y/o Sindicatos de Actores (AAAyA): Pablo Darío Longo.

Por la danza

AMPD: Paula Carolina Rafaela Barbuzza.

ACMD: Enzo Fabian De Lucca.

Soñarte: Clara Alejandra Serber.

Uco Hue: Lucía Alejandra Guíñez.

Por la música

MIMM: Juan Ignacio Rojas Vergara.

AMC: Zaharay Graciela Ortega.

Antiguos productores de Vendimia

Facundo Omar Gallardo

Cabe aclarar que, en los rubros de Danza y Música, los jurados actúan de manera colegiada: cada rubro cuenta con varios representantes con voz, pero con derecho a un único voto.