Tupungato oficializó la implementación de la Ficha Limpia

A través de la ordenanza 11, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Municipalidad de Tupungato oficializó la implementación de Ficha Limpia para funcionarios públicos.

“Se considera pertinente establecer un mecanismo, en el marco de la transparencia y el buen gobierno, para impedir la designación de personas con antecedentes penales por delitos graves en cargos públicos no electivos, con el fin de asegurar la integridad de la función pública”, señala la normativa entre sus argumentos.

Detalles

Se destaca que el principio de transparencia en la gestión pública es esencial para la democracia, ya que garantiza el acceso de la ciudadanía a la información sobre la administración de recursos, la toma de decisiones y la conducta de los funcionarios.

Garantía de Idoneidad y Ética: La Administración Pública tiene el deber de asegurar la idoneidad y la ética de sus funcionarios, exigiendo que quienes ocupen cargos públicos no electivos reúnan las condiciones de probidad necesarias para el ejercicio de su función.

Mejora de la Calidad Institucional: Se menciona la experiencia de otras jurisdicciones (nacionales e internacionales) que han demostrado que la implementación de normativas de “Ficha Limpia” mejora la calidad institucional y la percepción ciudadana sobre la integridad de la gestión.

Artículos

La ordenanza tiene como propósito establecer el requisito de “Ficha Limpia” para el acceso a cargos políticos no electivos, inhabilitando a personas con condenas por delitos graves. Se enmarca como una herramienta para fortalecer la transparencia, la ética y la probidad en el gobierno local.

En detalle

No podrán ser designados como funcionario público para ejercer cargos no electivos en la Municipalidad de Tupungato las personas comprendidas en algunas de las siguientes causales:

a) Quienes posean auto de procesamiento por delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, represión ilegal, desaparición forzada de personas, apropiación de menores, torturas y demás violaciones graves a los derechos humanos o por delitos contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

b) Quienes se encuentren excluidos del padrón electoral conforme a la normativa vigente.

c) Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial de la Nación, Provincia de Mendoza y Tribunales de Paz, Faltas y/o de contravención Departamentales.

d) Quienes hayan sido condenados penalmente por delitos dolosos de cualquier naturaleza, sean de orden federal u ordinario, siempre que cuenten con sentencia firme. En estos casos, la inhabilitación para ejercer cargos públicos se extenderá desde la sentencia firme y hasta el cumplimiento efectivo de la pena o su eventual revocación posterior.