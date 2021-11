Este viernes por la tarde se llevó a cabo el Sunset por el aniversario 60° de la Cámara de Comercio Industria Agricultura y Turismo de Tunuyán. La velada estuvo marcada por la participación política, tanto de nivel local, provincial y nacional.

La CIAT tuvo su festejo número 60, contó con la visita del vicegobernador Mario Abed, el ministro de Economía e Industria, Enrique Vaquié; el presidente de la cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el intendente de Godoy Cruz y titular de la UCR local, Tadeo García Zalazar; los diputados nacionales Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, Eber Perez Plaza, Alejandro Guevara, Diputado Nacional por San Juan, el Diputado provincial Jorge Difonso, el presidente del Concejo Deliberante de Tunuyán, en representación del Intendente Martin Aveiro, Emir Andraos y el presidente del INV Martín Hinojosa.

Aniversario con fuerte reclamo de Stortini

Diego Stortini, anfitrión y orador del evento pronunció un fuerte discurso centrado en la necesidad de mejorar la matriz productiva del departamento. «En los últimos tiempos me ha tocado ponerle la voz al reclamo de los sectores más castigados, no sólo por la pandemia sino también por los desaciertos de quién es gestionan la economía. Probablemente, estas circunstancias nos han puesto en permanente tensión con la dirigencia política, nos han puesto en pie del conflicto permanente… pero que no quepa la menor duda, que nuestra voz a reflejado la angustia de cada comerciante, de cada productor que abandonó su finca, de cada industria que bajó sus persianas…»

Mirando hacia el futuro

Stortini dedicó parte de su discurso para hablar del fututo «de cara al venidero 2022, desde la Cámara de Comercio, queremos proponer una agenda de trabajo a todo el departamento. Estamos listos, para seguir trabajando articuladamente con todas las instituciones y reparticiones departamentales, para abordar todas las problemáticas relacionadas con la producción y el desarrollo socioeconómico de nuestro departamento, y de la región.

En el marco de las conversaciones que venimos manteniendo con el Municipio de Tunuyán, quiero ponderar las convocatorias que recientemente hemos recibido de nuestro municipio en pos de constituir un consejo de asuntos productivos para el departamento. Y la respuesta no es fácil, ya que los cambios en la sociedad y en las comunidades son lentos, si uno mira la foto de un día para otro, por supuesto que caerá en la frustración, en la desilusión, en el “nada cambia”..

Sin embargo, quienes nos hemos animado a participar, poco a poco vemos como la realidad comienza a mutar… Quienes venimos trabajando en instituciones sabemos lo importante que es incidir y participar de ese cambio, provocar el cambio..» enfatizó Diego.

Aniversario 60° CIAT Tunuyán

Aniversario 60° CIAT Tunuyán

La voz de la Cámara Joven

Entre los rasgos a resaltar de esta convocatoria, se encuentra la fuerte presencia de la CIAT Joven que muestra gran participación como arista integrante de la Cámara y tuvo su representante entre los discursos, Carolina Martinez quien destacó «Actualmente nos definimos como un grupo de dirigentes con pluralidad ideológica que estamos comprometidos en trabajar para generar puentes que nos permitan transformar la realidad Argentina.

Estamos seguros que el problema de nuestro país no es de capacidad sino de voluntad y queremos revalorizar ese concepto. Queremos hacer, queremos gestionar, queremos contagiar el espíritu emprendedor.

Les pedimos a todos que dejemos de preocuparnos por las próximas elecciones y empecemos a preocuparnos por las próximas generaciones. Porque esas próximas generaciones hoy representan a millones de chicos y chicas que se van a dormir sin comer y consideramos prioritario igualar las oportunidades si queremos que este país salga adelante. Para ello llamamos a todos los sectores a dejar de lado los personalismos y a trabajar en pos del beneficio colectivo.

Nos preocupan y ocupan muchos temas, la educación, la falta oportunidades, la falta de proyección a futuro, el descreimiento por el poder público etc, pero el que más discutimos es cómo le vamos a devolver las esperanzas de creer en este país a todos esos chicos que ni siquiera llegan a plantearse Ezeiza como salida porque su horizonte está a escasos kilómetros. Qué hacemos? Defendamos valores, principios, sueños, ideas… eso es lo único que trasciende» inició Carolina.

Desde el Gobierno provincial

Entre los funcionarios provinciales que oficiaron de voceros en la noche se encontraba también el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, “Hace 60 años, personas preocupadas por el presente y por el futuro del Valle de Uco decidieron unir sus esfuerzos y trabajar por el desarrollo económico de esta región. Muchas cosas cambiaron desde ese entonces, pero hay algo que sigue inalterable, y es que de las situaciones complejas se sale con dialogo, participación e iniciativa. Y es justamente este proyecto colectivo el que hoy estamos celebrando” dijo el Ministro.

“A pesar de la difícil situación generada por la pandemia, y ante las constantes presiones por parte del Gobierno nacional, la economía de la provincia siempre estuvo priorizada por el Ejecutivo local, sosteniendo el funcionamiento de la actividad productiva, el empleo y la educación. Mientras escuchaba tu discurso, me impresionó que casi no nombraste (por Stortin) al Gobierno nacional y eso muestra la crisis en la que el país vive. No podemos esperar nada de la Nación. Es un problema, porque ya ni siquiera estamos esperando que la inflación baje. Que algo cambie si cada día nos inventan una nueva regulación. Creo que los ciudadanos tenemos que volver a pedirle al Gobierno nacional que, al menos, las cosas mínimas las haga” agregó.