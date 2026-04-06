“53 domingos”: la apuesta de Netflix que mezcla teatro, grandes actores y un drama

La plataforma virtual Netflix sigue apostando por el cine europeo, y acaba de sumar a su catálogo una película española titulada “53 domingos”. Se trata de una obra teatral que pone el foco en los vínculos familiares, con una mirada tan incómoda como entretenida.

Dirigida por Cesc Gay, la película llegó a la plataforma a fines de marzo y rápidamente llamó la atención por su propuesta: una historia sencilla, pero sostenida por actuaciones de primer nivel.

Sinopsis:

La trama gira en torno a tres hermanos que se reúnen para tomar una decisión clave: qué hacer con su padre de 86 años, que empieza a mostrar comportamientos preocupantes. Lo que arranca como una charla tranquila se transforma en una especie de batalla emocional donde salen a la luz reproches, celos y viejos conflictos familiares.

La película transcurre casi por completo en un mismo espacio y se apoya fuerte en los diálogos, algo que mantiene el espíritu teatral de la obra original.