5° Marcha Federal Universitaria: así será el recorrido

Este jueves será la quinta Marcha Federal Universitaria en todo el país, convocada desde los ámbitos de las casas de estudio, con adhesión de sectores de diversas áreas, como gremiales, sociales, de derechos humanos y políticas.

En Mendoza, la UNCuyo se puso a la cabeza de la organización de esta movilización para reclamarle al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario al que se resiste pese a las sucesivas decisiones judiciales, como la de la semana pasada, que declaró inconstitucional el decreto de Javier Milei.

La marcha en Mendoza arrancará en el campus universitario y culminará en la plaza Independencia. Será la primera vez que la UNCuyo participe bajo la conducción de Adriana García.

Así será la 5ª Marcha Federal Universitaria en Mendoza

La movilización, prevista para este jueves desde las 15 horas, unirá el campus de la UNCuyo con la plaza Independencia, donde se realizará el acto de cierre. Se ha lanzado una amplia convocatoria a través de redes sociales para que la sociedad mendocina se sume.

En un comunicado se explica que la marcha será “en defensa de la universidad pública y del sistema científico y universitario público argentino”.

La concentración será en el ingreso al campus de la UNCuyo. La columna saldrá del predio y se desplazará por Carlos Lencinas para girar al sur por Padre Contreras y seguir hacia el este por avenida del Libertador.

A lo largo del recorrido se espera que se sumen estudiantes de las escuelas de la UNCuyo y gremios. La marcha continuará por avenida Emilio Civit, cruzando avenida Belgrano, y seguirá por Sarmiento hasta llegar a plaza Independencia, donde se realizará el acto de cierre.

La movida estará encabezada por la Asamblea Universitaria, el frente sindical universitario, unidades académicas, organizaciones estudiantiles, organismos de Derechos Humanos, otras organizaciones y, finalmente, sindicatos y partidos políticos.

“La Universidad Nacional de Cuyo con sus docentes, investigadores, científicos, técnicos, artistas, estudiantes, no docentes graduados, convoca a una marcha federal el 15 de octubre. Necesitamos que la sociedad mendocina y que la comunidad nos acompañe”, invitó la rectora.

La vicerrectora Ana Sisti profundizó la convocatoria: “Te invitamos a sumarte a la 5ª Marcha Federal Universitaria, una marcha que sigue discutiendo y peleando que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, una ley que nos ayuda a transformar vidas, a cambiar historias y a seguir brindando a una sociedad y a una comunidad todo lo que la universidad ofrece: conocimiento, ciencia, investigación, extensión, arte, cultura y salud”.