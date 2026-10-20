$4.500 millones en cuatro meses: Sarale y Aballay, los hombres detrás de la pauta oficial de Cornejo

Hay funcionarios que aparecen todos los días frente a las cámaras. Y existen otros que, pese a administrar áreas particularmente sensibles del Estado, permanecen prácticamente fuera del radar de la mayoría de los mendocinos.

Dos nombres resultan inevitables cuando se intenta entender cómo funciona la pauta oficial del Gobierno de Alfredo Cornejo: Pablo Sarale y Leonardo Aballay.

Sarale es subsecretario de Comunicación Social, Prensa y Protocolo. Aballay ocupa la Dirección de Publicidad y Medios.

No son cargos secundarios cuando se habla de comunicación gubernamental. Y tampoco estamos hablando de cifras menores.

Otros $4.500 millones en apenas cuatro meses

Según la información publicada por El Medio sobre el informe correspondiente al segundo cuatrimestre de 2026, la Administración Central provincial destinó alrededor de $4.500 millones a Publicidad y Propaganda entre mayo y agosto.

La cifra vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que Mendoza arrastra desde hace años.

No se trata solamente de determinar cuánto dinero se destina a pauta oficial. Hay una pregunta mucho más importante: ¿cómo se decide quién recibe ese dinero?

¿Existen parámetros objetivos de audiencia? ¿Se mide alcance? ¿Se considera cantidad de lectores, oyentes, televidentes o usuarios digitales? ¿Se evalúa la penetración territorial? ¿Existen tarifas de referencia? ¿Se controla posteriormente que las campañas contratadas efectivamente hayan sido difundidas? ¿Y dónde puede consultar un ciudadano común toda esa información?

Es ahí donde las responsabilidades de Sarale y Aballay adquieren relevancia pública.

La pauta ya llevó sus nombres hasta la Suprema Corte

No estamos ante interrogantes surgidos únicamente de una discusión periodística. El manejo de información relacionada con la publicidad oficial terminó judicializado.

En noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza requirió documentación relacionada con contratos de pauta celebrados con DNY Consultores SA y MDA Consultora SA, dentro de una Acción Procesal Administrativa originada en reclamos por acceso a información sobre publicidad estatal.

Los jueces dispusieron inicialmente una audiencia para febrero de 2026 en la que fueron citados Pablo Sarale, Leonardo Aballay y Alberto Alejandro Donadell.

El tribunal también había requerido expedientes administrativos, contratos y resoluciones correspondientes a determinadas contrataciones realizadas entre enero de 2024 y julio de 2025.

Es importante hacer una precisión: la citación no implica que Sarale o Aballay hayan sido declarados responsables de una irregularidad ni mucho menos de un delito.

El Gobierno cuestionó posteriormente las medidas de prueba y la audiencia no se desarrolló en los términos originalmente previstos.

Pero existe un hecho difícil de ignorar: el nivel de información disponible sobre la pauta terminó generando una controversia que llegó hasta el máximo tribunal provincial.

Una ley que pide algo bastante sencillo

En el centro de esa discusión aparece la Ley provincial 6496, sancionada en 1997. La norma estableció obligaciones específicas respecto de los informes de gastos en publicidad. Entre otras cosas, dispuso la presentación periódica de información ante la Legislatura.

El conflicto posterior surgió porque la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública sostuvo en 2024 que aquella ley ya no se encontraba vigente, interpretación que fue cuestionada y terminó formando parte de la controversia judicial.

La discusión jurídica puede ser compleja. La pregunta ciudadana no lo es: ¿por qué debería resultar complicado conocer exactamente cómo se distribuye la publicidad que pagan los mendocinos?

Los proveedores aparecen como números

Hay otra característica del sistema que merece atención.

Los informes de Publicidad y Propaganda de la Administración Central identifican las erogaciones mediante números de proveedor.

Eso significa que para transformar una planilla contable en información realmente comprensible hay que determinar quién está detrás de cada número.

Entonces aparece otra pregunta para quienes administran el sistema: ¿por qué no publicar directamente número de proveedor, razón social, medio o empresa, monto, campaña contratada y criterio utilizado para seleccionarlo?

No debería hacer falta una investigación periodística para traducir una planilla del Estado.

Sarale y Aballay: las preguntas que deberían contestar

Esta investigación no necesita acusar a Pablo Sarale ni a Leonardo Aballay de haber cometido un delito. Necesita algo mucho más sencillo: que expliquen cómo funciona el sistema que administran.

¿Cuáles son los criterios objetivos para determinar quién recibe pauta? ¿Quién propone los proveedores? ¿Quién determina los montos? ¿Qué intervención tiene la Dirección de Publicidad y Medios? ¿Qué intervención tiene la Subsecretaría de Comunicación Social? ¿Qué parámetros se utilizan para comparar un medio con otro? ¿Cómo se determina el precio? ¿Existe un tarifario? ¿Se auditan las audiencias declaradas? ¿Se controla la efectiva publicación de las campañas? ¿Dónde están disponibles los contratos?¿Quiénes fueron los diez mayores receptores de pauta durante 2026? ¿Y cuánto recibió cada uno?

Son preguntas perfectamente respondibles.

El antecedente de 2025 muestra por qué importan

Para entender la magnitud del asunto basta mirar hacia atrás apenas un año.

Durante el segundo cuatrimestre de 2025, la Administración Central destinó $5.990 millones a Publicidad y Propaganda, según el informe de Contaduría General.

Ahora aparece otro dato: aproximadamente $4.500 millones durante el mismo período de 2026, según la información publicada este fin de semana.

No estamos frente a gastos marginales. Estamos hablando de miles de millones de pesos.

Y justamente por eso la transparencia no debería depender de la voluntad de un periodista, una ONG o un ciudadano dispuesto a rastrear números de proveedores.

Pauta oficial y poder

Existe además una cuestión institucional que excede cualquier planilla.

El Estado necesita comunicar. Debe informar campañas de vacunación, servicios públicos, prevención, educación, seguridad, turismo y decisiones gubernamentales.

Por eso la existencia de publicidad oficial es legítima.

El problema aparece cuando no resulta suficientemente sencillo conocer los criterios mediante los cuales ese dinero llega a cada destinatario.

Porque la pauta oficial tiene una característica particular: quien distribuye esos recursos también administra una relación económica entre el poder político y los medios encargados de controlar a ese mismo poder.

Por eso las reglas deben ser especialmente claras.

No encontramos evidencia suficiente para afirmar que Sarale o Aballay hayan utilizado personalmente la pauta para premiar o castigar líneas editoriales.

Pero precisamente la existencia de criterios objetivos, públicos y verificables es la mejor herramienta para despejar cualquier sospecha de discrecionalidad.

El Gobierno quiere cambiar nuevamente las reglas

La discusión adquiere todavía mayor actualidad con el proyecto de Presupuesto 2027.

El artículo 56 propone modificar el régimen mediante el cual se informa sobre Publicidad y Propaganda.

Según el texto difundido, la Contaduría deberá informar trimestralmente a la Legislatura datos como la identificación del proveedor, el monto contratado y la campaña institucional correspondiente.

Al mismo tiempo, el proyecto propone reemplazar disposiciones anteriores vinculadas al régimen de información, una modificación que organizaciones dedicadas al control ciudadano han cuestionado por sus posibles efectos sobre las obligaciones existentes.

Hay entonces otra pregunta inevitable: ¿el nuevo sistema permitirá conocer más o permitirá conocer menos?

La respuesta debería darse antes de modificar las reglas.

La pauta no pertenece al Gobierno

Hay una idea que debería ordenar toda esta discusión.

La publicidad oficial no es dinero del gobernador. Tampoco es dinero de Pablo Sarale. Ni de Leonardo Aballay. Y mucho menos pertenece a los medios que reciben esos recursos.

Es dinero público.

Por eso el ciudadano debería poder entrar a una página oficial y encontrar, sin intermediarios: quién recibió dinero; cuánto recibió; qué campaña realizó; qué tarifa se pagó; durante cuánto tiempo; qué alcance tenía el medio; y por qué fue elegido frente a otras alternativas.

Si todo está correctamente administrado, semejante nivel de transparencia no debería representar un problema. Debería ser una ventaja.

Dos funcionarios, miles de millones y una explicación pendiente

Pablo Sarale y Leonardo Aballay ocupan posiciones centrales dentro del aparato comunicacional del Gobierno de Mendoza.

Sus nombres aparecieron en un expediente judicial relacionado con el acceso a información sobre contrataciones de pauta.

Los informes oficiales muestran gastos de miles de millones. Y la discusión sobre los criterios utilizados para distribuir esos recursos continúa abierta.

Por eso la cuestión ya no puede reducirse a cuánto gasta Alfredo Cornejo en publicidad.

Hay que mirar también quién administra ese sistema y cómo lo administra.

Sarale y Aballay tienen la posibilidad de despejar las dudas de una manera bastante sencilla: publicando criterios, contratos, tarifas, proveedores, campañas y resultados.

Sin números indescifrables. Sin zonas grises. Sin necesidad de que periodistas u organizaciones tengan que reconstruir posteriormente quién recibió qué.

Porque cuando se administran miles de millones de pesos públicos, la transparencia no debería aparecer después de que alguien la reclama. Debería venir incluida con cada peso que sale del Estado.