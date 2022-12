¿Te gustan las stories de FB, pero te apena que se desvanezcan en tan poco tiempo? ¿Alguna vez has creído que es imposible descargar historias de Facebook online y has optado por grabar o hacer capturas de pantalla? Pero, los resultados con estos métodos no son los mejores, además de ser procesos engorrosos y molestos.

¡Ahora esto no es un problema! Puedes descargar historias de Facebook y tener el archivo en tu almacenamiento, incluso luego de las 24 horas. Puesto que Snaptube te brinda una alternativa fácil, rápida, gratuita y que te ofrece los mejores resultados. Sigue leyendo para conocer más.

Parte 1: Sigue Estos Pasos para Descargar Historias de Facebook con Snaptube

Como te hemos adelantado, Snaptube es tu mejor opción para descargar historias de Facebook de otra persona, así como otros contenidos de la red social. Es un programa con un método sencillo y resultados de calidad, los cuales podrás conseguir de la siguiente forma:

Paso 1: Consigue e instala Snaptube

Antes de descargar historias destacadas de Facebook, primero necesitas la herramienta. Visita la web oficial de Snaptube y baja el programa; luego, usa el archivo para instalarlo en tu dispositivo.

Paso 2: Busca la historia que quieres descargar

Ahora, presiona el icono de Facebook en Snaptube y entra en la página de FB. Después, busca el contenido.

Paso 3: Descargala

Cuando encuentres la publicación, verás un botón de descarga que debes presionar para mostrar las opciones de conversión, elige la disponible para iniciar la bajada.

Parte 2: Esto Es Lo Que Hace a Snaptube La Mejor Solución para Descargar Historia Facebook

Son muchas las razones por las que Snaptube podría convertirse en la solución que tanto deseabas, bastará con que conozcas la app para que no quieras apartarte de ella. Por ello, si aún no has dado tus primeros pasos con este convertidor, aún estás a tiempo.

Pero, primero, te contaremos cuáles son las principales características de Snaptube, esas que hacen que sea un programa completo, eficiente e ideal.

Descarga gratuita: Descargar videos de historias de Facebook o cualquier otro contenido de la red social no tiene costo. Snaptube es una aplicación de instalación y uso gratuito que, además, no requiere suscripciones o inicios de sesión.

Descargar videos de historias de Facebook o cualquier otro contenido de la red social no tiene costo. Snaptube es una aplicación de instalación y uso gratuito que, además, no requiere suscripciones o inicios de sesión. Baja videos, audios e imágenes: Los reels y las historias, así como las otras publicaciones, son compatibles con Snaptube. Esto quiere decir que puedes bajar videos e imágenes sin problemas e, incluso, decidir obtener solo el audio de estos últimos.

Los reels y las historias, así como las otras publicaciones, son compatibles con Snaptube. Esto quiere decir que puedes bajar videos e imágenes sin problemas e, incluso, decidir obtener solo el audio de estos últimos. Compatible con descarga por lote: No tienes que esperar a que una descarga termine para comenzar otra. El programa admite la descarga por lote y en simultáneo.

No tienes que esperar a que una descarga termine para comenzar otra. El programa admite la descarga por lote y en simultáneo. Podrás seguir navegando: Al comenzar o completar la descarga con Snaptube, puedes seguir navegando por la misma red social o por otra. Esto no interferirá en la bajada y tampoco serás sacado de la aplicación. No hay límite de uso ni de descarga, la cantidad de veces y tiempo que emplees Snaptube lo decides tú.

Al comenzar o completar la descarga con Snaptube, puedes seguir navegando por la misma red social o por otra. Esto no interferirá en la bajada y tampoco serás sacado de la aplicación. No hay límite de uso ni de descarga, la cantidad de veces y tiempo que emplees Snaptube lo decides tú. Elige la resolución: Otro aspecto que podrás elegir es la resolución. Esta herramienta procesa los videos en calidad original de publicación, sin embargo, también te permite optar por resoluciones más bajas.

Otro aspecto que podrás elegir es la resolución. Esta herramienta procesa los videos en calidad original de publicación, sin embargo, también te permite optar por resoluciones más bajas. Convierte los videos ya descargados: Una función que podrás disfrutar es la de conversión de video a audio cuando ya has bajado el video. Así no tendrás que volver a buscar la publicación y puedes conservar tanto el archivo de video, como el del audio extraído.

Preguntas Frecuentes

En este último apartado te traemos las principales preguntas sobre Snaptube y la descarga de historias de Facebook.

¿Cómo bajar historias de Facebook con música?

Descarga e instala Snaptube, luego entra a Facebook y busca la historia. Copia el enlace y pégalo nuevamente en Snaptube, ahora, elige la opción de descarga e inicia el proceso. Tu archivo será bajado con el sonido incluido.

¿Puedo guardar las historias de Facebook directo a mi celular?

Sí, Snaptube es un programa disponible para teléfonos inteligentes y tabletas. Por lo que, su uso y los archivos que descargues estarán almacenados directamente en tu móvil y no tendrás que pasarlos desde otra ubicación.

¿En qué formato se bajan los archivos con Snaptube?

Esta aplicación admite la descarga de videos, sonidos, imágenes y hasta GIF. Siendo los formatos predeterminados el MP4, MP3 y JPG de acuerdo al archivo elegido.

¿Luego de bajar la historia desaparecerá a las 24 horas?

Una vez que descargues la historia, aunque esta sea eliminada de la red social, seguirás conservando el archivo bajado. Es decir que, mientras no lo borres de tu almacenamiento, se mantendrá disponible.